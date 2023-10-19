Раскрываемость автомобильных краж в США ничтожно мала

В крупных американских городах полиции удаётся раскрыть в лучшем случае каждую пятую кражу автомобиля из-за нехватки доказательств, рассказывает CBS News. На автопроизводителей подали в суд за то, что их машины легко угнать, однако они обвиняют небрежное патрулирование, недостаточное наказание и сокращение бюджета на общественную безопасность.

Чикаго.

МЭТТ НАЛЕТТ, водитель: Нет номерного знака. Сто процентов краденая!



Водитель Мэтт Налетт, когда не возит пассажиров, патрулирует улицы Чикаго, выискивая краденые машины.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ, корреспондент CBS News: Какие верные признаки указывают на то, что машина краденая?



МЭТТ НАЛЕТТ: Может быть, разбитое заднее стекло. Всякое бывает. Что-то может показаться подозрительным.



Налетт сверяется с общедоступным сайтом чикагской полиции, где выложены номера и VIN-коды, чтобы узнать, не было ли заявлений о краже найденных им автомобилей.

МЭТТ НАЛЕТТ: Могли украсть только что. Всё равно позвоню 911.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Мы с Мэттом всего несколько минут как выехали, а уже встретили этот Hyundai. Похоже, что заднее боковое стекло выбито.

МЭТТ НАЛЕТТ: Алло!

ГОЛОС: Алло, это 911.

МЭТТ НАЛЕТТ: Да. Здесь, похоже, краденый Hyundai на углу Ле-Мойн и Сисеро.

По словам Налетта, за последние три года его группа в Facebook* с 31 тысячей подписчиков помогла вернуть более 4500 краденых машин вроде этой.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Вы будете оставаться здесь, пока кто-нибудь не придёт?

МЭТТ НАЛЕТТ: Да.



АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Почему?

МЭТТ НАЛЕТТ: Потому что она исчезнет. (Полицейскому.) Как дела, брат?



Мэтт Налетт говорит, что сочувствует полицейским, которых встречает на улице.

МЭТТ НАЛЕТТ: Спасибо, что пришли.



АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Многие, увидев, чем вы занимаетесь, спросят: «А почему этого не может делать полиция?»



МЭТТ НАЛЕТТ: Они слишком заняты.



Такахо, Нью-Йорк.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Когда вы узнали, что она краденая?

ЛИЗА НИСКО, жительница Такахо: Через два дня после покупки.



Infinity, который Лиза Ниско купила онлайн…

ЛИЗА НИСКО: Это же прекрасный автомобиль!

…был отмечен как украденный, когда она попыталась его зарегистрировать. Один из 15 тысяч автомобилей, числившихся украденными в Нью-Йорке в прошлом году.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Но у вас по-прежнему ключи от машины…

ЛИЗА НИСКО: Да.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: И вы, в принципе, могли бы на ней ездить. Но вам не разрешают?

ЛИЗА НИСКО: Не разрешают. Они пометили её как краденую. Полиция сказала никуда на ней не выезжать. Потому что если они её засекут, то нас оштрафуют.

Машина стоит на подъездной дорожке у её дома уже больше года.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Итак, вы собственница краденой машины?

ЛИЗА НИСКО: Собственница.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Но не можете водить?

ЛИЗА НИСКО: Верно.

Полицейский департамент Нью-Йорка заявляет, что расследование по-прежнему ведётся. Но, как мы выяснили, вероятность того, что её дело будет раскрыто, статистически очень мала. CBS News проанализировал данные полиции более дюжины американских городов и установил, что в прошлом году полиция раскрыла в лучшем случае каждую пятую кражу автомобиля.

ДЭВИД ГЛАУИ, Национальное бюро по вопросам преступлений в сфере страхования: Это преступления против собственности. А правоохранительные органы в целом страдают от нехватки кадров. Мы слышали об этом не раз.



То же самое слышали и репортёры CBS по всей стране, расспрашивавшие местных правоохранителей.

ВОПРОС: Вы что, просто сдались?



ОТВЕТ: Мы не сдались, ни в каком смысле.

Все указывают на нехватку бюджета и сотрудников.

ВОПРОС: Почему мы видим эту тенденцию по всей стране?



ОТВЕТ: В таких преступлениях трудно собрать доказательства.



Чикаго.

ТОМ ДАРТ, шериф округа Кук: Недовольства хоть отбавляй.

Мы обратились к шерифу округа Кук Тому Дарту.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Как вы думаете, полицейские департаменты просто отчаялись поймать похитителей машин?

ТОМ ДАРТ: Это не то, что я вижу.



Но статистика показывает, что в прошлом году полиция Чикаго раскрыла четыре процента краж автомобилей.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Лос-Анджелес — семь (процентов. — ИноТВ), Нью-Йорк — четырнадцать, Балтимор — шесть, Денвер — семь. Раскрываемость краж автомобилей исчисляется однозначными числами.

ТОМ ДАРТ: Это бред. Четыре процента, семь процентов… Нет. Так не может быть. Ни по чьим оценкам. И никто не должен с этим соглашаться. Так что мысль, что у нас нет на это времени… Для стрельбы нужен пистолет и машина, чтобы скрыться. Если у них нет машины, они не могут стрелять на ходу.

В прошлом году в качестве возможного решения проблемы шериф представил такую наклейку на ветровое стекло. Она означает, что владелец заблаговременно разрешил автопроизводителю сообщать личные GPS-данные правоохранительным органам, если его машина числится в угоне.

ТОМ ДАРТ: Мы смогли тут же найти машину.

Он также считает, что наклейка служит сдерживающим фактором. Однако инициативу поддержала лишь небольшая часть жителей округа.

ТОМ ДАРТ: Это не просто кража собственности — это подготовка к таким серьёзным преступлениям, как стрельба, причинение вреда человеку и убийство.

МЭТТ НАЛЕТТ: К тому же им за это ничего не будет.

Из-за относительно небольшого числа арестов…

МЭТТ НАЛЕТТ: Они просто продолжат красть автомобили и всё.

…Мэтт Налетт считает, что воров ничего особенно не сдерживает.

МЭТТ НАЛЕТТ: Пока не перейдут к более ужасным преступлениям.

АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Больше десятка американских городов, включая Нью-Йорк, Балтимор и Чикаго, подали в суд на автопроизводителей Kiaи Hyundai за то, что их машины так легко угнать. Автопроизводители хотят, чтобы иски отозвали: они заявляют, что по этому делу их нельзя привлечь к ответственности. По их словам, виновато небрежное патрулирование и недостаточное наказание, а также сокращение бюджета, выделяемого на общественную безопасность.

Аш-Хар Курейши, CBS News.

Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.

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