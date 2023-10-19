Раскрываемость автомобильных краж в США ничтожно мала
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В крупных американских городах полиции удаётся раскрыть в лучшем случае каждую пятую кражу автомобиля из-за нехватки доказательств, рассказывает CBS News. На автопроизводителей подали в суд за то, что их машины легко угнать, однако они обвиняют небрежное патрулирование, недостаточное наказание и сокращение бюджета на общественную безопасность.
Чикаго.
МЭТТ НАЛЕТТ, водитель: Нет номерного знака. Сто процентов краденая!
Водитель Мэтт Налетт, когда не возит пассажиров, патрулирует улицы Чикаго, выискивая краденые машины.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ, корреспондент CBS News: Какие верные признаки указывают на то, что машина краденая?
МЭТТ НАЛЕТТ: Может быть, разбитое заднее стекло. Всякое бывает. Что-то может показаться подозрительным.
Налетт сверяется с общедоступным сайтом чикагской полиции, где выложены номера и VIN-коды, чтобы узнать, не было ли заявлений о краже найденных им автомобилей.
МЭТТ НАЛЕТТ: Могли украсть только что. Всё равно позвоню 911.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Мы с Мэттом всего несколько минут как выехали, а уже встретили этот Hyundai. Похоже, что заднее боковое стекло выбито.
МЭТТ НАЛЕТТ: Алло!
ГОЛОС: Алло, это 911.
МЭТТ НАЛЕТТ: Да. Здесь, похоже, краденый Hyundai на углу Ле-Мойн и Сисеро.
По словам Налетта, за последние три года его группа в Facebook* с 31 тысячей подписчиков помогла вернуть более 4500 краденых машин вроде этой.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Вы будете оставаться здесь, пока кто-нибудь не придёт?
МЭТТ НАЛЕТТ: Да.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Почему?
МЭТТ НАЛЕТТ: Потому что она исчезнет. (Полицейскому.) Как дела, брат?
Мэтт Налетт говорит, что сочувствует полицейским, которых встречает на улице.
МЭТТ НАЛЕТТ: Спасибо, что пришли.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Многие, увидев, чем вы занимаетесь, спросят: «А почему этого не может делать полиция?»
МЭТТ НАЛЕТТ: Они слишком заняты.
Такахо, Нью-Йорк.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Когда вы узнали, что она краденая?
ЛИЗА НИСКО, жительница Такахо: Через два дня после покупки.
Infinity, который Лиза Ниско купила онлайн…
ЛИЗА НИСКО: Это же прекрасный автомобиль!
…был отмечен как украденный, когда она попыталась его зарегистрировать. Один из 15 тысяч автомобилей, числившихся украденными в Нью-Йорке в прошлом году.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Но у вас по-прежнему ключи от машины…
ЛИЗА НИСКО: Да.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: И вы, в принципе, могли бы на ней ездить. Но вам не разрешают?
ЛИЗА НИСКО: Не разрешают. Они пометили её как краденую. Полиция сказала никуда на ней не выезжать. Потому что если они её засекут, то нас оштрафуют.
Машина стоит на подъездной дорожке у её дома уже больше года.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Итак, вы собственница краденой машины?
ЛИЗА НИСКО: Собственница.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Но не можете водить?
ЛИЗА НИСКО: Верно.
Полицейский департамент Нью-Йорка заявляет, что расследование по-прежнему ведётся. Но, как мы выяснили, вероятность того, что её дело будет раскрыто, статистически очень мала. CBS News проанализировал данные полиции более дюжины американских городов и установил, что в прошлом году полиция раскрыла в лучшем случае каждую пятую кражу автомобиля.
ДЭВИД ГЛАУИ, Национальное бюро по вопросам преступлений в сфере страхования: Это преступления против собственности. А правоохранительные органы в целом страдают от нехватки кадров. Мы слышали об этом не раз.
То же самое слышали и репортёры CBS по всей стране, расспрашивавшие местных правоохранителей.
ВОПРОС: Вы что, просто сдались?
ОТВЕТ: Мы не сдались, ни в каком смысле.
Все указывают на нехватку бюджета и сотрудников.
ВОПРОС: Почему мы видим эту тенденцию по всей стране?
ОТВЕТ: В таких преступлениях трудно собрать доказательства.
Чикаго.
ТОМ ДАРТ, шериф округа Кук: Недовольства хоть отбавляй.
Мы обратились к шерифу округа Кук Тому Дарту.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Как вы думаете, полицейские департаменты просто отчаялись поймать похитителей машин?
ТОМ ДАРТ: Это не то, что я вижу.
Но статистика показывает, что в прошлом году полиция Чикаго раскрыла четыре процента краж автомобилей.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Лос-Анджелес — семь (процентов. — ИноТВ), Нью-Йорк — четырнадцать, Балтимор — шесть, Денвер — семь. Раскрываемость краж автомобилей исчисляется однозначными числами.
ТОМ ДАРТ: Это бред. Четыре процента, семь процентов… Нет. Так не может быть. Ни по чьим оценкам. И никто не должен с этим соглашаться. Так что мысль, что у нас нет на это времени… Для стрельбы нужен пистолет и машина, чтобы скрыться. Если у них нет машины, они не могут стрелять на ходу.
В прошлом году в качестве возможного решения проблемы шериф представил такую наклейку на ветровое стекло. Она означает, что владелец заблаговременно разрешил автопроизводителю сообщать личные GPS-данные правоохранительным органам, если его машина числится в угоне.
ТОМ ДАРТ: Мы смогли тут же найти машину.
Он также считает, что наклейка служит сдерживающим фактором. Однако инициативу поддержала лишь небольшая часть жителей округа.
ТОМ ДАРТ: Это не просто кража собственности — это подготовка к таким серьёзным преступлениям, как стрельба, причинение вреда человеку и убийство.
МЭТТ НАЛЕТТ: К тому же им за это ничего не будет.
Из-за относительно небольшого числа арестов…
МЭТТ НАЛЕТТ: Они просто продолжат красть автомобили и всё.
…Мэтт Налетт считает, что воров ничего особенно не сдерживает.
МЭТТ НАЛЕТТ: Пока не перейдут к более ужасным преступлениям.
АШ-ХАР КУРЕЙШИ: Больше десятка американских городов, включая Нью-Йорк, Балтимор и Чикаго, подали в суд на автопроизводителей Kiaи Hyundai за то, что их машины так легко угнать. Автопроизводители хотят, чтобы иски отозвали: они заявляют, что по этому делу их нельзя привлечь к ответственности. По их словам, виновато небрежное патрулирование и недостаточное наказание, а также сокращение бюджета, выделяемого на общественную безопасность.
Аш-Хар Курейши, CBS News.
Дата выхода в эфир 16 октября 2023 года.
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