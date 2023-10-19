Китай выступил против односторонних санкций и экономического принуждения

Китай выступает против односторонних санкций и экономического принуждения, заявил глава КНР Си Цзиньпин, выступая перед гостями форума «Один пояс — один путь» в Пекине. Как пишет CNA, эти слова стали едва завуалированным возражением Соединённым Штатам. Китайский лидер также похвалил достижения проекта, в основе которого лежат торговля и инвестиции в инфраструктуру, передаёт телеканал.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и экономического принуждения. Эти слова стали едва завуалированным возражением Соединённым Штатам в ходе выступления Си перед гостями форума «Пояс и путь» в Пекине. Господин Си также похвалил «значительные достижения» проекта, в основе которого лежат торговля и инвестиции в инфраструктуру, и наметил план предстоящего пути. Оливия Шонг с репортажем.

Входя в Большой зал народных собраний в сопровождении мировых лидеров, председатель КНР хотел послать ясный сигнал, что спустя десятилетие его амбициозная инициатива «Один пояс — один путь» дала плодотворные результаты. От железных дорог до автомагистралей и трубопроводов — по словам господина Си, инициатива преодолела существовавшие разногласия и создала новую основу международного сотрудничества.

Китай также становится главным торговым партнёром и первым источником инвестиций для более чем 140 стран.

СИ ЦЗИНЬПИН, председатель КНР: У Китая дела могут идти хорошо только в том случае, если в мире дела идут хорошо. Если у Китая дела пойдут хорошо, в мире станет только лучше. С помощью инициативы «Один пояс — один путь» Китай шире открывает свои двери миру.

На форуме «Один пояс — один путь» присутствуют представители более чем 140 стран. Многие из них представляют развивающиеся страны и Глобальный Юг. На мероприятии бросалось в глаза отсутствие западных лидеров, но это не помешало господину Си сказать завуалированную колкость в адрес США на фоне трений в отношениях двух стран.

СИ ЦЗИНЬПИН: Тот факт, что кто-то видит в развитии других стран угрозу, а в экономической независимости — риск, не улучшит его собственную жизнь и не ускорит его собственное развитие. (Мы) не станем участвовать в идеологическом противостоянии, геополитических играх или противоборстве блоков. (Мы) против односторонних санкций, экономического принуждения, разделения и разрыва связей.

Си Цзиньпин не упомянул о проблемах, с которыми сталкивалась инициатива «Один пояс — один путь» за последнее десятилетие. В числе прочего её обвиняют в том, что она представляет собой долговую ловушку для бедных стран. Не говорилось и об экономической турбулентности, с которой столкнулся Китай. Вместо этого господин Си изложил план на будущее из восьми шагов, включающий ускорение развития скоростного железнодорожного пути между Китаем и Европой, создание совместного логистического коридора через весь Евразийский континент и подписание соглашений о свободной торговле с большим числом стран.

Он также пообещал расширить доступ к рынкам и выделить более 100 миллиардов долларов в качестве нового финансирования для проектов инициативы «Один пояс — один путь», не вдаваясь в подробности. По словам Си, проект на своём пути столкнётся как с препонами, так и с благоприятствующими факторами, однако Китай будет работать со всеми сторонами, чтобы углублять сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

ОЛИВИЯ СЬОНГ, корреспондент CNA: На фоне форума «Один пояс — один путь» главным событием является вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС, однако ни ситуация на Ближнем Востоке, ни конфликт на Украине не были упомянуты председателем Си в приветственной речи на форуме. Не упомянул об этом и его российский коллега.

Вместо этого господин Путин похвалил инициативу «Один пояс — один путь» и Си Цзиньпина. РФ всё больше зависит от Китая в области торговли товарами и энергоносителями, столкнувшись с западными санкциями.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Завершая, хочу выразить уверенность, что инициатива «Один пояс — один путь» и только что изложенные российские приоритеты, конструктивные и самые смелые предложения других государств, в том числе и участвующих сегодня на форуме, позволят найти коллективные и действительно эффективные решения, по-настоящему важные актуальные региональные проблемы позволят решать.

Дата выхода в эфир 18 октября 2023 года.

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