Мнение: Что вместо смерти

В тг-канале у Пожарского отлично подмечено по поводу всего этого странного, даже откровенно безумного злорадства наших израильских друзей по поводу происходящего в Газе:

“Что мне особенно нравится в обсуждении Израиля, так это вопросы в духе “критикуя предлагай”. А что вы предлагаете вместо организации гуманитарной катастрофы? А чем вы хотите заменить этнические чистки? Если не геноцид, то что? Га-га-га, какая ваша позитивная программа?

Очень простая: вместо гуманитарной катастрофы я предлагаю не устраивать гуманитарную катастрофу, вместо этнических чисток я предлагаю их не проводить. На этом по большому счету и все” (Михаил Пожарский).

Можно только добавить, что, к сожалению, эти припадки безумия – вообще примета времени, и они в ходу не только у израильтян. То же и про Украину, такая же взбесившаяся озабоченность кровью и в России: а что вы предлагаете, если не вести “войну по-настоящему”? А что же делать, если не взрывать там всё направо и налево? А что, неужели кого-то надо жалеть на Украине? Что вообще может быть разумнее массовых убийств?

То, что войну можно вообще не вести, а жалеть надо всех – такие простые мысли просто не воспринимаются, “ну, это несерьезно”. Какое-то будничное озверение.