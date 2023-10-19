 

Мнение: Что вместо смерти

19.10.2023, 5:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В тг-канале у Пожарского отлично подмечено по поводу всего этого странного, даже откровенно безумного злорадства наших израильских друзей по поводу происходящего в Газе:

“Что мне особенно нравится в обсуждении Израиля, так это вопросы в духе “критикуя предлагай”. А что вы предлагаете вместо организации гуманитарной катастрофы? А чем вы хотите заменить этнические чистки? Если не геноцид, то что? Га-га-га, какая ваша позитивная программа?
Очень простая: вместо гуманитарной катастрофы я предлагаю не устраивать гуманитарную катастрофу, вместо этнических чисток я предлагаю их не проводить. На этом по большому счету и все” (Михаил Пожарский).

Можно только добавить, что, к сожалению, эти припадки безумия – вообще примета времени, и они в ходу не только у израильтян. То же и про Украину, такая же взбесившаяся озабоченность кровью и в России: а что вы предлагаете, если не вести “войну по-настоящему”? А что же делать, если не взрывать там всё направо и налево? А что, неужели кого-то надо жалеть на Украине? Что вообще может быть разумнее массовых убийств?
То, что войну можно вообще не вести, а жалеть надо всех – такие простые мысли просто не воспринимаются, “ну, это несерьезно”. Какое-то будничное озверение.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Откладывание сигналов будильника повышает когнитивную работоспособность

19.10 / Человечество не может возродиться после ядерного взрыва

19.10 / Противоязвенные препараты могут вызывать деменцию

19.10 / Мнение: О п-це для Израиля… И это только начало?

19.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Неловкая пауза

19.10 / В Казани издана книга о памятниках Чистопольского кладбища

19.10 / Ученые спорят,уничтожит ли астероид Апофис все живое на Земле

19.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Wargaming ненавидит войну и помогает украинским нацистам

19.10 / Нейронная сеть для улучшения работы ТЭЦ в России

19.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Про тактикульщиков”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика