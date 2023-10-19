 

Откладывание сигналов будильника повышает когнитивную работоспособность

19.10.2023, 5:10, Разное
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Откладывание сигнала будильника – незамысловатый, но эффективный способ улучшить когнитивные способности. Когда мы привыкаем заводить будильник на определенное время и ежедневно просыпаться в одно и то же время, наш мозг перестает активно включаться в процесс пробуждения. Однако, когда мы откладываем будильник и даём себе несколько минут или даже часов дополнительного сна, мы позволяем нашему мозгу перейти в более глубокую стадию сна, известную как фаза РЕМ (Rapid Eye Movement).

Фаза РЕМ называется так, потому что нашим глазам в этот момент сна приходится быстро двигаться из стороны в сторону, именно поэтому она так и названа. Когда наше тело находится в фазе РЕМ, наш мозг активно обрабатывает и консолидирует информацию, которую мы получаем во время дня. Это не только сказывается на нашей способности запоминать информацию, но и стимулирует нашу креативность и развивает наше мышление.

Когда мы откладываем будильник, мы даем себе возможность пробудиться на определенном этапе фазы РЕМ, когда наш мозг наиболее активен. Недавние исследования показали, что пробуждение во время фазы РЕМ повышает наши когнитивные способности. Мы становимся более четкими в мыслях, наши решения становятся более обоснованными, а способность к творческой мысли значительно увеличивается.


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