 

Человечество не может возродиться после ядерного взрыва

19.10.2023, 4:00, Разное
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В разгар холодной войны, когда весь мир находился под угрозой ядерного конфликта, ведущие военные аналитики провели исследование, которое поколебало устоявшиеся представления о будущем человечества. В поистине мрачных прогнозах было сказано, что после ядерного взрыва человечество не сможет восстановиться и возродиться.

Анализируя доступные данные об эффектах и последствиях ядерного оружия, исследователи пришли к выводу, что разрушительная сила взрыва и радиоактивное загрязнение окружающей среды приведут к глобальной катастрофе, которую человечество не сможет пережить. Вашингтон, Лондон, Москва, Пекин – все мегаполисы и столицы мира превратятся в руины, а оставшиеся живыми люди будут вынуждены бороться за голую выживаемость.

По словам аналитиков, основной причиной беспощадного поражения человечества после ядерной катастрофы станет масштабное и всеохватывающее радиоактивное загрязнение. Радиация, проникающая в почву, воду и атмосферу, на долгие годы сделает условия для жизни непригодными. Все растения и животные будут погибать, а люди, выжившие вначале, будут сталкиваться с необратимыми последствиями неразрывного вида и неизлечимыми заболеваниями.


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