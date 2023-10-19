Противоязвенные препараты могут вызывать деменцию

Врачи всегда предупреждают о возможных побочных эффектах, связанных с применением различных медикаментов. Однако, в результате проведенных исследований, оказалось, что препараты, применяемые для лечения язв желудка и двенадцатиперстной кишки, могут иметь неожиданный и серьезный побочный эффект.

Недавно опубликованный научный доклад подтвердил связь между употреблением препаратов от язвы и развитием деменции. Исследователи обнаружили, что пациенты, которые принимали данных препараты в течение продолжительного времени, имели значительно больший риск развития этого неврологического расстройства.

Деменция – это прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое сопровождается ухудшением когнитивных функций и потерей памяти. Оно приводит к ограничению общественной активности, нарушению самообслуживания и значительному снижению качества жизни пациента.