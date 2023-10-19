 

Отбывающий срок в колонии Ефремов рискует потерять все

19.10.2023, 3:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Два года назад жизнь популярного актера разделилась на “до” и “после”. Летом 2020 года случилось ДТП с участием артиста. Михаил Ефремов сел за руль автомобиля и врезался в машину на встречной полосе.

Врачи пытались сохранить жизнь мужчины, находившегося в машине, в которую въехал знаменитый актер. Однако Сергея Захарова не стало. Затем Михаила Ефремова приговорили к 7,5 лет колонии.

Как известно, дядя артиста
Александр Покровский
ушел на небеса больше года назад. Оказалось, что накануне он составил завещание. Многие были убеждены, что родственник оставит все наследство артисту. Однако покойный решил завещать деньги семье Сергея Захарова, а квартиру на Тверской, стоимостью 50 миллионов рублей, государству. Михаил Ефремов оказался не у дел.

А ведь изначально жилплощадь должна была достаться актеру, это зафиксировано документально. Правда, теперь, вероятнее всего, эта бумага станет недействительной. Как сообщает сайт “Страсти”, первая версия завещания не имеет силы. Так что отбывающий срок в колонии Михаил Ефремов рискует потерять все. Ведь артист уже остался без друзей, работы, уважения и авторитета.

Остается надеяться, что все можно изменить к лучшему и светлое будущее уже на пороге. Ранее “Дни.ру” писали, что Михаил Ефремов может выйти на свободу уже в 2024 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Как правильно выбрать стоматологическую клинику

19.10 / Американский эксперт – РФ и Китай устраняют ущерб, нанесённый миру Соединёнными Штатами

19.10 / Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг

19.10 / Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны “Прожектор”

19.10 / Психолог назвала чрезмерное общение подростков в Сети сложностью адаптации

19.10 / Американский обозреватель – Обама и Байден «подготовили почву» для нападения ХАМАС на Израиль

19.10 / Обида на весь мир: родные Федосеевой-Шукшиной рвут наследство на части

19.10 / Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке

19.10 / Затянувшаяся потуже Михалкова из “Уральских пельменей” обнажила грудь на публике

19.10 / Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика