Мнение: О п-це для Израиля… И это только начало?



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Известная присказка «Ад и Израиль» на глазах обретает новый смысл. Зловещий. Сейчас уже многие предупреждают, что если Израиль в рамках акции возмездия «Железные мечи» войдёт в Газу, это будет ад. И для самого Израиля. Потому что в его планах мести — зияющий стратегический просчёт.

А есть ли у вас план, мистер Биби?

Это спрашивают даже те, кто сочувствуют Израилю и говорят о его безусловном «праве на самоооборону». Их беспокоит, что израильское руководство слишком сосредоточено на подготовке собственно вторжения и не имеет «Плала Б».

Ближайшая стратегия Израиля понятна. Она состоит в том, чтобы разрушить инфраструктуру Газы, даже ценой больших жертв среди гражданского населения, вытолкнуть население анклава к границе с Египтом и уничтожать ХАМАС, разрушив его лабиринт подземных туннелей, построенных группой для проведения своих операций.

Однако израильские официальные лица, судя по заявлениям, не имеют чёткого представления о том, как может выглядеть послевоенное будущее. Даже некоторые из помощников президента #США Джо Байдена обеспокоены тем, что, хотя Израиль может разработать эффективный план по нанесению долгосрочного ущерба ХАМАСу, ему ещё предстоит сформулировать стратегию выхода. Об этом сообщил Reuters источник в Вашингтоне, знакомый с ситуацией. «У Израиля нет эндшпиля для Газы. Их стратегия состоит в том, чтобы сбросить тысячи бомб, уничтожить всё и войти, но что потом? У них нет даже стратегии действий на следующий день», — опасается ещё один источник.

Израиль призвал рекордные 360 000 резервистов и безостановочно бомбардировал крошечный анклав после нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло около 1400 человек, в основном мирных поселенцев. Само широко анонсированное вторжение в Газу ещё не началось, но местные власти заявляют, что в результате воздушных бомбардировок уже погибли 3500 палестинцев, около трети из которых дети. Это наибольшее число погибших, чем в любом предыдущем конфликте между ХАМАС и Израилем.

И все опасаются, что если дело так пойдёт и дальше, на Ближнем Востоке вспыхнет настоящая война, где Израиль будет вынужден сражаться на несколько фронтов, а из региона побегут миллионы людей. Что-то подобное Европа уже видела в прошлом десятилетии, когда наплыв беженцев создал многим странам крупные проблемы. Сейчас может быть ещё хуже. Именно поэтому даже горячие сторонники Израиля спрашивают его власти: «А есть ли у вас план?».

Пока ответа нет, и никто не может предложить адекватного решения. Ситуация подвешена…

Но это хотя бы не «горячая» война со многими десятками, а то и сотнями тысяч жертв!

И как-то становится даже обидно, что другого лидера в другой части земного шара никто не спросил в своё время: «Есть ли у вас план, мистер… ?».

Может, если бы спросили по-настоящему, сотни тысяч людей были бы живы?

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