Ученые спорят,уничтожит ли астероид Апофис все живое на Земле

Астероид Апофис – небесное тело, которое вызвало оживленные дебаты среди ученых по всему миру. Его огромная масса и потенциал для разрушения столь велики, что возникает вопрос о возможности полного уничтожения жизни на Земле.

Астероиды всегда привлекали внимание человечества из-за своего потенциального воздействия на нашу планету. Однако Апофис отличается особой значимостью из-за своих размеров и уже сейчас известной ближайшей встречи с Землей в 2029 году.

Насколько опустошительным может быть падение Апофиса на Землю? Ученые стремятся ответить на этот вопрос, используя все имеющиеся средства. Они проводят численные моделирования, исследуют его форму, размер, скорость и состав, чтобы точно определить потенциальные разрушительные последствия.