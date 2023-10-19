 

Психолог назвала чрезмерное общение подростков в Сети сложностью адаптации

19.10.2023, 2:25, Новости дня
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Психолог Ирина Гришина посоветовала родителям подростков не лишать своих детей общения в Сети. Специалист отметила, что у чрезмерного общения в Интернете могут бы свои причины.

Для начала следует выяснить причину, почему ребенок предпочитает общение в интернете личной коммуникации. Иногда это может быть связано с переездом. В новом месте подростку сложнее адаптироваться, отмечает телеканал “360”.


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