Психолог назвала чрезмерное общение подростков в Сети сложностью адаптации

Психолог Ирина Гришина посоветовала родителям подростков не лишать своих детей общения в Сети. Специалист отметила, что у чрезмерного общения в Интернете могут бы свои причины.

Для начала следует выяснить причину, почему ребенок предпочитает общение в интернете личной коммуникации. Иногда это может быть связано с переездом. В новом месте подростку сложнее адаптироваться, отмечает телеканал “360”.