Рупор кремлевской пропаганды: Wargaming ненавидит войну и помогает украинским нацистам

Для любителей донатить в танчики информация на заметку.

Компания, которой управляюх выходцы из Белоруссии, помогает наследникам тех, кто уничтожил четверть населения Белоруссии во время нацистской оккупации. И этим занимались в том числе и украинские нацисты, начиная с той же Хатыни.

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