Рупор кремлевской пропаганды: Wargaming ненавидит войну и помогает украинским нацистам
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Для любителей донатить в танчики информация на заметку.
Компания, которой управляюх выходцы из Белоруссии, помогает наследникам тех, кто уничтожил четверть населения Белоруссии во время нацистской оккупации. И этим занимались в том числе и украинские нацисты, начиная с той же Хатыни.
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Источник: Colonel Cassad
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