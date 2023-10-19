 

Рупор кремлевской пропаганды: Wargaming ненавидит войну и помогает украинским нацистам

19.10.2023, 1:50, Разное
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Для любителей донатить в танчики информация на заметку.
Компания, которой управляюх выходцы из Белоруссии, помогает наследникам тех, кто уничтожил четверть населения Белоруссии во время нацистской оккупации. И этим занимались в том числе и украинские нацисты, начиная с той же Хатыни.

Источник: Colonel Cassad


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