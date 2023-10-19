Обида на весь мир: родные Федосеевой-Шукшиной рвут наследство на части

Сегодня гостем программы Бориса Корчевникова “Жизнь и судьба” стала Ольга Шукшина. Тема для разговора — все та же скандальная дележка наследия Василия Шукшина, имущество практически рвут на части. Дочери

великого советского писателя, Ольга и Мария, находятся в не слишком хороших отношениях, недавно дочь Марии Анна продала квартиру в Санкт-Петербурге. Это жилье в свое время переписала на нее Лидия Федосеева-Шукшина.

Сама актриса вспоминает это с содроганием: Лидии Николаевне стало настолько плохо, что ей пришлось вызывать скорую, что подтверждает Ольга. Для народной артистки России это стало “ударом ниже пояса”, ведь она мечтала о квартире в своем родном городе. Ольга уверяет, что это этих событий ее мать просто слегла.

“Это какой-то безумный поступок с ее стороны, который не могу простить”, — сокрушается Лидия Федосеева-Шукшина.

Когда-то артистка переписала на Марию Шукшину половину своей петербургской квартиры на Бочкова, где они жили вместе с Василием Шукшиным, а собственное жилье она отписала внучке Ане. По словам Ольги, эта “отписка” была произведена случайно просто за чаем, как бы на всякий случай, в далекие нулевые, когда жизнь у них была совершенно другой. В тот момент Анна действительно много помогала актрисе в каких-то делах, и все были в хороших отношениях — а затем начинают кусать локти, “классическая история”, по словам Ольги. Внучка, не предупредив бабушку, за ее спиной продала квартиру со всеми вещами. Лидия Федосеева-Шукшина не может простить такое.

— Чем руководилась Аня? Аня руководилась, повторяю, все той же обидой на весь мир — и на свою маму, конечно, прежде всего, — подвела итог Ольга.

Гостья программы подчеркивает, что сама лично не держит обиды на Аню и, более того, хочет поддерживать с ней отношения. И даже не исключает совместной работы: племянница окончила продюсерский факультет и, по словам Ольги, обладает современными навыками, которых нет у нее, а потому они могли бы работать в хорошем тандеме. Кто знает, может, и Лидия Федосеева-Шукшина однажды оттает.