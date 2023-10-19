 

Я счастлив: спутавшийся с Бузовой артист огласил решение о браке

19.10.2023, 1:15, Новости дня
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Популярная телеведущая смогла получить известность и признание народа после того, как стала участницей шоу “Дом 2”. Кажется, что нет такого занятия, в котором бы она себя не попробовала. Ольга Бузова уже успела испытать себя в роли актрисы, ведущей, ресторатора, певицы, жены, дизайнера, модели.

Сейчас звезда российского шоу-бизнеса является лицом телеканала ТНТ. Одной из самых популярных передач на федеральном канале стало шоу “Новые звезды в Африке”, в котором Ольге Бузовой досталась роль ведущей.

Суть программы заключается в том, что участникам приходится выполнять сложнейшие испытания, за которые они получают специальные монеты. На заработанные деньги они могут покупать себе еду, а Ольга Бузова все это контролирует.

К слову, участниками шоу становятся популярные артисты российской эстрады. Спутался с поющей телеведущей на съемочной площадке даже Иракли Пирцхалава. Впрочем, бурные обсуждения он вызывает и по другому поводу. В недавнем интервью WomanHit мужчина огласил решение о браке. Как известно, певец несколько лет назад расстался с Софьей Гребенщиковой.

Стоит отметить, что артист не привык делиться подробностями личной жизни с журналистами, поэтому на вопрос о том, почему паре не удалось сохранить брак, мужчина предпочел не отвечать. Однако заверил, что он счастлив из-за того, что они с бывшей супругой остались в хороших отношениях.

“Я счастлив, что мы с Софьей — прекрасная команда по воспитанию наших детей, а это самое главное”, – отметил Иракли Пирцхалава.

Ранее “Дни.ру” писали, что Ольга Бузова нашла замену детям.


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