 

Затянувшаяся потуже Михалкова из “Уральских пельменей” обнажила грудь на публике

19.10.2023, 0:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Еще в детстве популярная артистка знала, что жизнь сведет ее с кино. После окончания школы, популярная ведущая поступила в институт и стала участницей команды КВН “Уральские пельмени”. В итоге, сборная добилась отличных результатов, и Юлия Михалкова стала одной из популярных артисток в мире российского шоу-бизнеса.

В 2009 году на СТС появилась юмористическая передача “Уральские пельмени”. Она начала собирать рекордные просмотры и стала визитной карточкой телеканала. Правда, Юлия Михалкова приняла решение покинуть шоу спустя десять лет существования проекта. Зрителей передачи по-настоящему шокировало такое известие. Многие не могли себе представить любимое шоу без участия артистки в нем.

Как известно, причиной такого решения стало то, что Юлия Михалкова захотела развиваться дальше в актерской сфере. На днях состоялась премьера фильма “Дух Байкала”, в котором актриса сыграла главную роль. На закрытый показ картины артистка подобрала интересный образ.

Так, затянувшаяся потуже Юлия Михалкова обнажила грудь на публике. В своем микроблоге она опубликовала фотографии в интересном наряде. Она надела черный кожаный плащ так, что у зрителя возникло ощущение, будто он надет на голое тело из-за глубокого выреза в области груди.

Стоит отметить, что многие поклонники восторгаются внешними данными актрисы. Юлия Михалкова держит себя в форме и часто публикует фотографии в купальниках. На днях VSE42.RU назвали способы сохранить привлекательную фигуру без усиленных тренировок.

Ранее “Дни.ру” писали, что 40-летняя красавица из “Уральских пельменей” предалась чувственной связи.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов

18.10 / Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента

18.10 / 16-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол перед камерой

18.10 / Danny Haiphong – западные СМИ травят своих зрителей — поэтому американцы считают всех врагами

18.10 / Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде

18.10 / Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде

18.10 / Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой

18.10 / Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой

18.10 / После развода с Меладзе Брежнева стоит перед выбором судьбы

18.10 / Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика