Затянувшаяся потуже Михалкова из “Уральских пельменей” обнажила грудь на публике

Еще в детстве популярная артистка знала, что жизнь сведет ее с кино. После окончания школы, популярная ведущая поступила в институт и стала участницей команды КВН “Уральские пельмени”. В итоге, сборная добилась отличных результатов, и Юлия Михалкова стала одной из популярных артисток в мире российского шоу-бизнеса.

В 2009 году на СТС появилась юмористическая передача “Уральские пельмени”. Она начала собирать рекордные просмотры и стала визитной карточкой телеканала. Правда, Юлия Михалкова приняла решение покинуть шоу спустя десять лет существования проекта. Зрителей передачи по-настоящему шокировало такое известие. Многие не могли себе представить любимое шоу без участия артистки в нем.

Как известно, причиной такого решения стало то, что Юлия Михалкова захотела развиваться дальше в актерской сфере. На днях состоялась премьера фильма “Дух Байкала”, в котором актриса сыграла главную роль. На закрытый показ картины артистка подобрала интересный образ.

Так, затянувшаяся потуже Юлия Михалкова обнажила грудь на публике. В своем микроблоге она опубликовала фотографии в интересном наряде. Она надела черный кожаный плащ так, что у зрителя возникло ощущение, будто он надет на голое тело из-за глубокого выреза в области груди.

Стоит отметить, что многие поклонники восторгаются внешними данными актрисы. Юлия Михалкова держит себя в форме и часто публикует фотографии в купальниках. На днях VSE42.RU назвали способы сохранить привлекательную фигуру без усиленных тренировок.

Ранее “Дни.ру” писали, что 40-летняя красавица из “Уральских пельменей” предалась чувственной связи.