 

Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов

19.10.2023, 0:05, Новости дня
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Доверчивых автомобилистов нередко обманывают сотрудники шиномонтажных мастерских. Вице-президент “Национального автомобильного союза” Ян Хайцеэр рассказал, что владельцев машин уговаривать поменять еще рабочую зимнюю резину.

Кроме того, клиентов могут начать убеждать в том, что поврежденную шину можно отремонтировать. Чаще всего это касается боковых порезов. Автовладельцев призвали не вестись на такие манипуляции. Подобный ремонт может принести вред, так как шина очень быстро снова выйдет из строя, отмечает телеканал “360”.

Стоит отметить, что в некоторых регионах России зафиксирован ажиотаж в услугах по замене резины. Так, например, шиномонтажные мастерские Челябинска прекратили запись клиентов накануне снегопадов. Все свободные места расписаны, как минимум, до 23 октября, отмечает URA.ru.


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