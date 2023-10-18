 

Мнение: Оттепель?

18.10.2023, 23:40, Разное
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Президент России Владимир Путин прилетел в Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

А перед возвращением в Россию президент ответил на вопросы сотрудников российских СМИ.

И отвечая на вопросы, Путин назвал специальную военную операцию не спецоперацией, а другим словом, которое россиянам употреблять вроде бы не стоит. Потому что можно получить административный штраф, а то и уголовку.

Что это? Оттепель? Уже можно использовать это слово? Или можно, но только Владимиру Путину?

Пока нет официального разъяснения, я, пожалуй, не буду использовать это слово. Но оставлю здесь стенограмму, выложенную на официальном сайте Кремля. Сохраню здесь и видео.

Фотографии и стенограмма отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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