 

Химические вещества для выпрямления волос могут вызывать рак

18.10.2023, 23:15, Разное
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Химические средства для выпрямления волос уже долгое время пользуются популярностью в косметической индустрии. Однако, существуют научные доказательства, которые свидетельствуют о возможной опасности использования таких средств. Исследования показывают, что некоторые из химических компонентов, присутствующих в средствах для выпрямления волос, могут повышать риск развития раковых заболеваний.

Одним из самых распространенных веществ, вызывающих тревогу у исследователей, является химический состав, содержащий формальдегид. Это вещество, которое обычно используется в средствах для выпрямления волос, чтобы достичь долгосрочного результата. Но формальдегид является горючей и ядовитой химической веществом, которое может быть опасно для здоровья при попадании на кожу или вдыхании.

Более того, исследования показывают, что формальдегид может быть канцерогенным веществом, то есть способным вызывать рак. Множество исследовательских групп и организаций, включая Международное агентство по исследованию рака, уже выразили опасения относительно потенциальных рисков для здоровья и безопасности, связанных с использованием химических средств для выпрямления волос.


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