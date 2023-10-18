 

16-летняя дочь Глюкозы облюбовала огромный ствол перед камерой

18.10.2023, 22:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лидия Чистякова, несмотря на свой юный возраст, уже ведет активный светский образ жизни и регулярно обновляет свой официальный аккаунт для многочисленной аудитории. В нем молодая звезда России транслирует свою личную и публичную жизнь. Уже с утра она продемонстрировала россиянам свой ультрамодный образ. Видимо, певица Глюкоза прививает ей хороший вкус.

А уже днем наследница популярной поп-дивы выложила фото, сделанное на природе, причем довольно забавное. В окружении деревьев 16-летняя дочь певицы Глюкозы облюбовала перед камерой огромный ствол. Лида забралась на массивный пень и начала позировать — как королева на троне.

“Я на пеньке сижу”, — прокомментировала свои фото известная девушка. Что ж, похоже, певица Глюкоза вырастила редкую красавицу.

А следом Лидия Чистякова выложила кадры из машины, где она на заднем сиденье при полном параде едет на премьеру нового мультика. Она пообещала поделиться впечатлениями позднее. Кроме того, знаменитость собралась написать рецензию после просмотра первых двух серий. Очевидно, певица Глюкоза передала ей не только особый шарм и популярность, но и талант творца.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Затянувшаяся потуже Михалкова из “Уральских пельменей” обнажила грудь на публике

19.10 / Эксперт призвала автолюбителей менять шину после боковых порезов

18.10 / Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента

18.10 / Danny Haiphong – западные СМИ травят своих зрителей — поэтому американцы считают всех врагами

18.10 / Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде

18.10 / Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде

18.10 / Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой

18.10 / Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой

18.10 / После развода с Меладзе Брежнева стоит перед выбором судьбы

18.10 / Папа так не должен: нарожавшая от Аршавина Барановская учит жить всю страну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика