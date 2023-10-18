 

Чувствуете разницу? Молодящаяся Андреева предстала в неожиданном виде

18.10.2023, 21:45, Новости дня
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Видеозапись выложена сегодня вечером, однако само событие прошло еще в конце сентября и предназначалось для очень узкого круга людей. Молодящаяся с помощью энергетических практик Екатерина Андреева провела мастер-класс для студентов Высшей Школы “Останкино”, на котором рассказала о тонкостях работы на российском телевидении.

Видеозапись звезда Первого канала снабдила цитатой из своего же выступления и подписью: “Вы чувствуете разницу?”. В отрывке, представленном в соцсети, Екатерина рассказывает про своего учителя по Тай Чи (популярной китайской оздоровительной гимнастике), о его подходе к успеху.

“Как говорит мой учитель по Тай Чи, “не делай, как я говорю, а а делай, как делаю я”. И это, вроде как, простая вещь. То есть если вам кто-то говорит что-то, кто ничего не добился или, скажем, добился но немногого, зачем вам его слушать? Слушать надо тех, кто на своем примере показал своей жизнью то, что это можно сделать”, — загадочно объяснила Екатерина Андреева.

Несомненно, если хочешь достичь профессионального успеха в сфере телевизионной журналистики, слушать нужно именно Екатерину Андрееву, которая, кажется, всегда была лицом Первого канала. И, по заявлениям психологов, важно четко определить грань между работой и личной жизнью и понять, сколько времени вы можете уделять первому, а сколько второму.

Кстати говоря, по опросам аналитиков, жители России очень недовольны этим балансом. По сообщению издания “Вести Подмосковья”, почти треть россиян сократили бы количество рабочих часов в неделю, а оценка собственно баланса между работой и личной жизнью по пятибалльной шкале — ниже тройки. Что ж, в этом мало удивительного — отметим, что Екатерина Андреевна вряд ли задумывалась о количестве часов в неделю, когда шла к такому успеху.


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