 

Появившаяся в платье невесты Литвинова стала совсем другой

18.10.2023, 21:45, Новости дня
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Широкую известность актриса получила после того, как на экраны вышла картина “Увлеченья”, в которой она сыграла главную роль. После дебюта ее стали замечать разные режиссера, одним за другим сыпались предложения сниматься в различных фильмах. С тех пор Рената Литвинова стала одной из самых популярных и востребованных артисток в российском кинематографе.

Правда, больше года назад звезда приняла решение покинуть родные земли. Вместе со своей близкой подругой они перебрались в Париж, где теперь живут и строят карьеру. Вот только, как известно, играть в кино за рубежом задача не из легких, поэтому Рената Литвинова пробует себя в другой профессии.

Пока популярная актриса жила в России ее необычные образы были предметом обсуждения общественности. Многие модницы восторгались вкусом и чувством стиля Ренаты Литвиновой. После переезда в Европу она стала моделью на показах различных брендов. Теперь звезда ходит на подиуме вместе со многими звездами Голливуда.

На днях артистка в своем микроблоге опубликовала фотокарточки в новом образе. Так, появившаяся в платье невесты Рената Литвинова стала совсем другой. На снимках в свадебном наряде звезда выглядит волшебно. Массивное платье создает ощущение хрупкости женщины.

Ранее “Дни.ру” писали, что Рената Литвинова в образе своего кумира стала неузнаваемой.


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