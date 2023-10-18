 

Рупор кремлевской пропаганды: Сергей Ким получил ранение

18.10.2023, 21:09, Разное
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Писатель Сергей Ким получил ранение на фронте
Ранее публиковал его творчество у себя в блоге https://colonelcassad.livejournal.com/8040915.html

Получил ранение.

Долгое время не писал на ат, ибо инет еле еле позволял кометы просматривать и книги читать.

Сейчас нахожусь в Москве, в госпитале.

Да, получил ранение в ходе боев на Южно донецком направлении, в районе Угледара при штурме опорного пункта.

Ранен был 10 октября, сколько то выходил сам под коптерами и обстрелом, потом с помощью товарища, потом меня тащили на носилках.

Броник хороший, выдержал и меня осколком мины не распотрошило, но вот запреградное действие оказалось велико.

Ранен с одной стороны не так и ужасно, а то всякого навидался – руки, ноги, голова на месте же. С другой стороны сломана лопатка, сломано пять или шесть рёбер, со смещением и утыканием в лёгкое. Не хожу и даже сесть сам не могу, постоянно на обезболивающие. В остальном нормально все)

Как до госпиталя продержался в сознании без промедола и даже сам выбирался – честно говоря, не понимаю. Пацанам огромное спасибо, вытянули километр по темноте и лесополке, кто то аж ботинок по дороге потерял)

Жду операцию. Затем лечение, реабилитация… Это не меньше двух трех месяцев.

Несколько эгоистично хотелось бы вернуться обратно не раньше весны) Опять же не рвусь на фронт изо всех сил, но если признают годным к дальнейшей службе – поеду, конечно.

Как то так)

https://author.today/post/429952 – цинк

Здоровья.

Источник: Colonel Cassad


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