Замедление Инфляции в России: Цены на Продукты и Товары

Согласно данным Росстата, с 10 по 16 октября текущего года инфляция в РФ снизилась с 0,24% до 0,15%. Годовая инфляция, по данным Минэкономики, за неделю увеличилась с 6,26% до 6,38%. С начала месяца цены выросли на 0,45%.

По информации Росстата, в указанный период произошло подорожание следующих продуктов: куриных яиц (+3%), свинины и куриного мяса (+0,9%), риса (+0,6%), и сливочного масла (+0,5%). Помидоры подорожали на 5,5%, бананы на 1,3%, а лук на 0,9%. В то время как цены на морковь и яблоки снизились на 1,8%, капусту — на 1,5%, и картофель — на 1,3%.

Цены на медикаменты, такие как левомеколь, ренгалин и эргоферон, снизились на 0,1%. Среди непродовольственных товаров стоимость телевизоров выросла на 1,2%, электропылесосов на 1,1%, а смартфонов на 0,7%. Однако цены на бензин и дизельное топливо уменьшились на 0,3%. Кроме того, цены на регулируемые, туристические и бытовые услуги увеличились на 0,06%.

Следует отметить, что Минэкономики в сентябре увеличило свой прогноз инфляции на текущий год с 5,3% до 7,5%. 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13% на своем совете директоров. Регулятор ожидает, что в 2023 году инфляция ускорится с 5–6,5% до 6–7%.