После развода с Меладзе Брежнева стоит перед выбором судьбы

Развод для кого-то является счастьем, для кого-то совсем наоборот, но несомненно это всегда если не потрясение, то серьезные перемены. Пару недель назад звезда опубликовала запись в социальной сети, где как бы вскользь упомянула о разводе. Певица завуалированно поблагодарила Константина Меладзе за все — очевидно, и за музыку, ведь именно его хиты Вера Брежнева исполняла всю карьеру.

Теперь у нее, очевидно, новый автор, ведь, помимо прочего, солистка анонсировала новый мини-альбом. Насколько будет успешным сотрудничество с другим композитором, пока неизвестно. А что об этом говорят звезды? Как раз сейчас, в период так называемого коридора затмений большинству людей светят серьезные перемены во всем, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Вера Брежнева по знаку зодиака является Водолеем, и это прекрасно, ведь Водолей наряду с Раком и Девой — это те знаки, которые могут пройти этот момент перехода из прошлого в будущее относительно безболезненно. Более того, по словам астролога Натальи Рыковой, это благоприятное время для того, чтобы занять лидерские позиции и начать полноценно управлять своей жизнью — как раз то, что нужно певице.

Астролог отмечает, что особое внимание следует уделить финансовой стороне вопроса. По ее словам, нужно грамотно распределить дополнительные источники дохода, которые сейчас появятся с высокой долей вероятности. Грамотный подход к этому делу поможет серьезно укрепить свои позиции. Уверены, что такая умная девушка, как Вера Брежнева, с этим справится.