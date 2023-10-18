Скандалы: В России объявили охоту за миллиардами, пропавшими из «Роснано» при Чубайсе

Почему его обвиняют в госизмене?

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объявил, что бывший глава госпорации «Роснано» Анатолий Чубайс совершил госизмену. Состав преступления депутат увидел в поведении бывшего чиновника, который покинул Россию, путешествовал, а недавно был замечен в Израиле раздающим гуманитарную помощь. Депутат Хамзаев заявил, что не понимает, откуда у Чубайса средства на длительные путешествия и на закупку гуманитарной помощи для Израиля. Парламентарий напомнил, что Чубайс был обычным госслужащим, а прежде — мелким финансистом.

Теперь же, по мнению Хамзаева, бывший глава «Роснано» стал обладателем целого состояния.

Сейчас — огромные деньги. Откуда, кто? Коррупция?

Султан Хамзаев, депутат Госдумы

«Откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и уж тем более оказывать гуманитарную помощь кому-либо», — задался вопросом Хамзаев.

Он пообещал направить заявления в Следственный комитет и ФСБ, чтобы эти ведомства проверили деятельность и источники дохода Чубайса.

Покинувшего страну после начала СВО Чубайса также упрекнули в лицемерии

Отдельно депутат Хамзаев отметил, что бывший госслужащий начал оказывать поддержку Израилю, ведущему спецоперацию против ХАМАС в секторе Газа, однако не стал поддерживать Россию в спецоперации на Украине, так как ему «стало невыносимо».

«А сейчас он такой весь благородный рысак, занимается гуманитарной помощью в Израиль», — возмутился депутат.

Кроме того, Хамзаев отметил, что, оказывая помощь Израилю, Чубайс игнорирует судьбу палестинцев.

В чем виноват Чубайс?

За пропавшими из «Роснано» миллиардами объявили охоту

Интерес к деятельности экс-главы госпорпорации и ее финансовой отчетности возродился после выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме в сентябре.

Тогда глава государства сообщил, что в финансовой отчетности «Роснано» есть «огромная дыра». Путин предположил, что именно с этим может быть связан отъезд Чубайса из России.

Может быть, [бегство] связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры

Владимир Путин

Президент отметил, что уголовного дела по этому факту не заведено.

После этого «Роснано» опубликовало отчетность, из которой следует, что корпорация находится на грани банкротства — чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превысил 95 миллиардов рублей. Затем Госдума запросила у правительства данные о работе «Роснано» за всю историю.

17 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство ведет работу по «оздоровлению корпорации» и анализирует, какие из проектов корпорации следует закрыть.

Чем занимался Чубайс в России?

В 1991 году Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом, а через год стал вице-премьером в правительстве реформатора Егора Гайдара. Позже он занимал пост главы администрации президента. Руководитель администрации Ельцина Валентин Юмашев вспоминал, что именно Чубайс, работавший с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге у первого губернатора Петербурга Анатолия Собчака, предложил кандидатуру Путина в администрацию как сильного руководителя.

С 2008 по 2020 год он занимал кресло главы госкорпорации «Роснано», а после стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Чубайс покинул эту должность.

Уже находясь за рубежом, Чубайс опубликовал в российском журнале «Вопросы экономики» статью под названием «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт». Автор был подписан как «независимый исследователь из Великобритании, Глазго».

Марк Леонов

Оригинал материала: “Лента.ру”