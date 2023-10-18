Папа римский разрешил крестить котов

Глава Римско-католической церкви Франциск издал буллу «De erigendo feles», согласно которой котам разрешается пройти таинство крещения. Теперь все 400 миллионов животных могут получить официальный статус «четырёхлапых католиков»

«Мы считаем, что церковь должна идти в ногу со временем и всегда учитывать интересы паствы. Сотни миллионов католиков по всему миру живут вместе с котами, любят их, поэтому мы и решили дать нашим любимым питомцам шанс на спасение души», – говорится в обращении папы римского, опубликованном на официальном сайте Ватикана.

Крещение котов будет проходить по стандартной процедуре – сначала животное должно жестом, взглядом и голосом подтвердить, что отрекается от сатаны, после чего будущего католика три раза окропят святой водой. По прогнозам экспертов, ежегодно будут креститься от 5 до 10 миллионов кошек.

«Это востребованная услуга, которая может помочь вернуть в лоно Католической церкви многих прихожан, – считает аналитик New York Times Марио Клоди. – Только Святой престол разрешает подобную процедуру для домашних животных, а для многих людей очень важно обеспечить своим питомцам спасение после смерти».

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