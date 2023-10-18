Защитный иммунитет и снижение риска одновременного заболевания коронавирусом, ОРВИ и гриппом: Объяснение вирусолога

Возможность одновременного заболевания коронавирусом, гриппом и ОРВИ вызвала интерес среди многих. Однако вирусолог Алексей Аграновский успокаивает, говоря о крайне низком риске этого явления. Это связано с иммунитетом, присущим человеческому организму.

Аграновский подчеркивает, что даже при возможности вдыхания вирусных аэрозолей во время ОРВИ, иммунитет организма активируется, сражаясь с первым заболеванием. Это повышает уровень интерферона, который борется с возбудителем инфекции и делает вероятность заражения чем-либо еще практически ничтожной.

Более того, обычно люди, пораженные сезонной инфекцией, чувствуют недомогание, что вынуждает их оставаться дома и вести изолированный образ жизни. Это дополнительно снижает риск одновременного заболевания другими инфекциями.

Таким образом, иммунитет и активация интерферона при одном заболевании играют роль в защите организма от одновременной атаки нескольких инфекций, делая этот риск крайне низким.