Эколог Пронина: пальмовое масло безопасно при умеренном потреблении

Пальмовое масло содержит те же жирные кислоты, что и другие растительные масла, такие как стеариновая, олеиновая и пальмитиновая. Эту информацию подтвердила Ирина Пронина, заведующая кафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения, в интервью Общественной службе новостей. Она также подчеркнула, что при умеренном употреблении пальмовое масло не представляет опасности для здоровья, как и другие жиры.

Пронина отметила, что пальмовое масло имеет некоторые полезные свойства, которые конкурируют с более традиционными растительными маслами, такими как подсолнечное, кукурузное и льняное масло. Однако она также подчеркнула, что для людей с повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом и заболеваниями печени, включая пальмовое масло в рацион следует сократить или исключить.

Андрей Лысенко, представитель Завотделения хирургического лечения дисфункций диафрагмы и сердечной недостаточности НКЦ 1 РНЦХ имени Петровского, предупредил о том, что гидрогенизированные растительные жиры не метаболизируются в организме и могут накапливаться в сосудах и железах, делая потребление майонеза и пальмового масла потенциально опасным.

Ранее было заявлено о возможном росте цен на растительное масло, что может повлиять на выбор потребителей.