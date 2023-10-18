 

Почему мужчина не хочет жениться: вот в чем причина

18.10.2023, 19:21, Новости дня
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Представители сильного пола стараются избежать того, что им навязывают. Об этом интернет-изданию “Подмосковье сегодня” рассказала психолог Полина Токарева. Задаваясь вопросом, почему мужчина не хочет жениться, важно понимать тонкости его психологии.

Когда партнерша “пилит” и давит, пытаясь склонить избранника к церемонии бракосочетания, положительного результата ждать не стоит. Дело в том, что с самого детства мальчиков заставляют совершать поступки матери и бабушки, и этот внутренний протест ребенка откликается уже во взрослом возрасте.

Потенциальные жених и невеста хотят быть уверенными, что их семья будет счастливой. В наши дни крепкие отношения на всю жизнь — большая редкость. Женщины стремятся оформить союз на уровне закона, чтобы не рисковать, а вот представителям сильного пола брак навевает страх. Почему мужчина не хочет жениться? Он бежит от ответственности, ибо не уверен в благоприятном исходе.

Между тем Neva.Today сообщает, что многие пары в 2023 году стремятся сыграть свадьбу 23 сентября. Кажется очевидным, что на это также повлиял психологический фактор — будто красивая дата может обеспечить красивый союз двух сердец.

Недавно на сайте “Радио 1” появились интересные сведения: россияне тратят на организацию свадьбы около 114 тысяч рублей и далеко не всегда веселье окупается денежными подарками гостей. Это также аргумент в отношении того, почему мужчина не хочет жениться, — у него может не быть средств на пышное торжество.


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