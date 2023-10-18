France 24 – после удара по больнице в городах мусульманского мира прошли демонстрации в поддержку палестинцев

Мусульмане от Рабата до Тегерана вышли на улицы, чтобы поддержать палестинцев после сообщения об ударе по больнице в секторе Газа, передаёт телеканал France 24. Протестующие в разных странах устремились к посольствам Израиля, США, Великобритании и Франции. Они винят Израиль в гибели мирных жителей, а Запад — в игнорировании несправедливости, совершающейся в отношении палестинцев.

Города мусульманского мира вспыхнули гневом после смертельного удара, унёсшего жизни сотен людей в больнице Газы во вторник. От Рабата до Тегерана местное население винит Израиль, хотя Израиль отрицает, что несёт ответственность за этот удар. В Иордании, одной из немногих стран, кто нормализовал отношения с Израилем, силы безопасности используют слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, пытающихся добраться до израильского посольства. Протестующие говорят, что никто не удержит их от возвращения.

МУЖЧИНА: Если не сегодня, мы придём завтра, а если не сможем завтра, тогда послезавтра. Мы не остановимся, отступлениям нет места.

Протесты разразились у посольства США в Бейруте спустя всего несколько часов после удара по госпиталю, когда «Хезболла» в Ливане призвала к дню беспрецедентного гнева. Силы безопасности распыляли слезоточивый газ на участников демонстрации, которые начали забрасывать камнями забор посольства.

В Стамбуле полиция использовала звуковые бомбы, чтобы разогнать протестующих, устроивших шествие перед посольством Израиля.

ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Люди Палестины — это не просто цифры. Вы обесчеловечиваете палестинский народ. Проснитесь, сейчас не время говорить о цифрах. Людей убивают в больнице.

В странах, где нет дипломатического представительства Израиля, протестующие избрали целью посольства Соединённых Штатов, Великобритании и Франции. Участники демонстрации в Тунисе обвинили эти страны в игнорировании несправедливости в отношении палестинцев в поддержке Израиля.

ЖЕНЩИНА: Мы хотим, чтобы великие державы боялись этой несправедливости. Эти люди точно не будут молчать перед лицом такой несправедливости.

В Тегеране участники демонстрации прошли шествием к британскому и французскому посольствам, чтобы выразить солидарность с палестинским народом.

ЖЕНЩИНА: Я думаю мы, иранцы, должны помочь им. И, если потребуется, мы будем сражаться вместе с ними.

Иран поддерживает ХАМАС и «Хезболлу» и помогал обучением и оружием палестинским военным группам. Иран объявил среду национальным днём скорби в связи с ударом по больнице в Газе.

Дата выхода в эфир 18 октября 2023 года.

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