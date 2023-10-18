Мнение: Проблемы с едой у финнов, финские власти выживают россиян и свастика финских ВВС

1. Финские учёные сообщают, что у пятой части финнов не хватает денег на еду и лекарства (ссылка):



Примерно пятая часть финнов не могут удовлетворить такие потребности, как еда и медицинское обслуживание. Об этом свидетельствуют данные отчета Института здравоохранения и благосостояния Финляндии (THL), которые опубликовало издание Nya Dagbladet.

Согласно недавнему опросу THL, около миллиона финнов испытывают трудности с получением еды и лекарств. В исследовании поучаствовали 28 тысяч участников. Отмечается, что наиболее часто сталкиваются с финансовой уязвимостью жители Финляндии в возрасте от 20 до 39 лет.

Примерно каждый десятый во всех возрастных группах заявил, что в течение последнего года рисковал остаться без еды из-за нехватки денег.

Горячую новость следует читать так: у многих финнов не хватает денег на нормальную еду и на нормальное лечение. На макароны с солью, однако, в Финляндии хватает всем, и примитивную медицинскую помощь финны тоже получают. Стали жить беднее после вступления в войну против России, но не более того.

2. Финляндия продолжает готовить условия для изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам. Наши соотечественники, наивно купившие в Финляндии дома и дачи, сталкиваются с проблемами (ссылка):



Правительство Финляндии хочет облегчить процесс изъятия недвижимости, принадлежащей россиянам, об этом сообщила телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на министра юстиции Леену Мери.

Отмечается, что кабмин до конца срока своих полномочий в 2027 году стремится упростить возможность конфискации недвижимости и акций в жилищных кооперативах.

YLE напомнила, что Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян, также крайне затруднительны банковские переводы из России, из-за этого становится невозможно оплатить налоги и счета за имущество.

В материале говорится, что российские владельцы недвижимости стали чаще пренебрегать своими юридическими обязательствами, участились случаи взыскания. Кроме того, в силу отсутствия почтового сообщения возникают проблемы с информированием собственников о задолженностях.

Напомню, финны наложили санкции на Почту России, так что сейчас узнать о своей задолженности за дом стало сложно, ещё сложнее — оплатить её. А так как финны — застенчивые воры, которые любят маскировать воровство красивыми оправданиями, для них ситуация удобна. Изъять у русского дом, так как он русский, им неловко. А вот отказаться принимать от русского плату за коммуналку, а потом конфисковать дом «за долги» — совсем другой разговор.

3. Как известно, финские ВВС использовали флаг со свастикой до 2020 года — позже начали его постепенно заменять, не знаю уж, почему (ссылка).

Прибалты более последовательны — свою нацистскую идеологию они откровенно декорируют нацистскими же символами. Историк Александр Дюков пишет (ссылка):

На первой фотографии мы видим сцену на торжественном заседании Союза офицеров Латвии. Ровно по центру можно полюбоваться на изящную нацистскую свастику.

На фотографии номер два бы видим бывшего министра обороны (и бывшего главу МИД) Латвии Пабрикса на фоне изящной нацистской свастики.

Ну это отставник, скажете вы, что хочет то и делает в частном статусе.

Что ж, посмотрим на фото номер три. Это действующий командующий ВС Латвии Леонид Калниньш получает памятный знак на заседании фоне той же самой изящной нацистской свастики (фото намеренно обрезано организаторами, но экран полностью мы уже видели).

А что же за почетный знак получил Калниньш на фоне изящной нацистской свастики?

Смотрим на фото номер четыре и обнаруживаем на знаке всю ту же изящную нацистскую свастику.

Но и это еще не все.

По итогам мероприятия глава ВС Латвии оделил всех праздничным тортом.

И вы знаете – на праздничном торте тоже была уже знакомая нам изящная нацистская свастика.