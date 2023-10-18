 

Мнение: Об украинском следе в арабо-израильской войне… Неожиданно?

18.10.2023, 18:50, Разное
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Остаются лишь дни, когда это будет признано хотя бы полуофициально. А так — только слепой не заметит. Уж слишком много «совпадений».

Для апологетов Киева — ремарка. Речь пойдёт не про украинские поставки западной военной помощи боевикам ХАМАС, которые ГУР МОУ попыталось опровергнуть настолько неудачно: «трофеи» же, что даже бывалые спецы инфовойн предпочли замести тему под ковёр. Это про видимые даже невооружённому взгляду и со всех сторон торчащие «уши».

Ожидаемо, однако…

В новом витке арабо-израильской войны, длящейся уже почти три четверти века, просто не могла не случиться ещё одна ужасная трагедия и ещё одно военное преступление. По крупной больнице в секторе Газа нанесён сокрушительный ракетный или бомбовый удар (пока опубликованные видео говорят о первом, но очевидцы — также и о втором). По неофициальным данным, там находилось около 5 тыс. человек. Счёт погибшим идёт на сотни и увеличивается каждый час по мере продолжения спасательной операции. Пока жертв около тысячи. И это не просто «эксцесс», а нарушение как писаных конвенций, так и неписаных правил ведения войн.

Кто виноват?

Палестинская администрация обвиняет ЦАХАЛ. Израильская сторона «путается в показаниях». С одной стороны, вроде был твит (сейчас уже, естественно, стёртый) одного из армейских чиновников, что АОИ нанесла удар по «террористам», якобы прятавшимся в подвалах под лечебным учреждением. С другой, Израиль двигает версию, что палестинцы или их союзники «сами себя обстреляли». И даже обещает выложить аудиоперехваты разговоров. С минуты на минуту… как только закончит монтаж и озвучку.

Ну и, конечно, разгон нарративов. Gjrf арабы протестуют у посольств, все соцсети забиваются однотипными сообщениями, что «ЦАХАЛ никогда не стреляет по гражданским объектам». Что «всем известно, кто убивает детей» (а ещё ест их на ужин). Что «все давно знают: в больницах, школах и детских садах всегда есть склады оружия и огневые точки хамасовцев, и вообще shit happens». Что «в любом случае за всё в ответе ХАМАС, так как у Израиля есть право на самооборону».

Знакомые нотки?

Узнаваемые #технологии?

Ничего/никого не напоминает?

«Ципсошники» консультируют израильских партнёров, что ли?

Значит, скоро в ход пойдут «взорвавшиеся кондиционеры» и прочие «чернухинские казаки»?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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