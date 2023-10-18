Скандалы: Вторая жизнь негодной еды

Куда идут списанные продукты из супермаркетов

В России появился целый рынок просроченных продуктов из супермаркетов. Продукты с истекшим сроком годности продают за бесценок. Куда дальше отправляется эта еда, какова ее судьба, супермаркеты мало интересует. «НИ» проследили этот путь и выяснили, что зачастую он близок к криминалу.

Пришедших в негодность товаров в каждом магазине — тонны. Статистика впечатляет: в России выбрасывают за год 76 млн тонн просроченных продуктов. Это больше 1,5 трлн рублей. Потенциально рынок — колоссальный. И на нем зарабатывают.

Вместо свалки — на прилавки магазинов

Действительно, что делают в магазинах с просроченными продуктами? Ведь в любом сетевом магазине такая еда скапливается сотнями килограммов. Выход первый: чтобы не терять доход, такие продукты выставляют с дисконтом, переклеивая этикетки с датой или просто не маркируя упаковки. Товары по акции, которые вам предлагают на кассе — это тоже в большинстве случаев продукты с истекающим сроком годности.

«Так торгуют 95 процентов магазинов, —признается председатель объединения потребителей России Наталия Старостина. — Во время рейдов мы собираем тухляк целыми тележками. Иногда сотрудники отказываются выбрасывать его даже после того, как их поймали».

В качестве эксперимента «НИ» посетили «Пятерочку» и «Магнит». В обоих нашлись и продукты с истекающим сроком годности, и вообще товары без маркировки. Котлеты с истекшим сроком годности и скидкой на кассе пробили без вопросов.

Результаты такой «торговли» очевидны. Ежегодно к врачам обращаются почти 2,2 тысячи человек с пищевыми отравлениями. Десятки из них умирают. Однако далеко не все потребители просрочки идут за помощью к медикам, а значит, установить точное количество пострадавших невозможно. Чаще всего не соответствуют нормам молочка, готовая кулинария, рыбные консервы, грибы и кондитерские изделия. Отравления этими продуктами, по мнению врачей, самые опасные с точки зрения последствий.

На самом деле достаточно большой процент людей относится к продуктам с истекшим сроком годности негативно. По данным опроса, который провел «НИ», 41% опрошенных просроченные продукты выбрасывает, 24% съедает их, если просрочка небольшая и около 5% такую еду покупает специально, поскольку она дешевле. Потребители просроченной еды действительно есть, и это не только пенсионеры. Именно в расчете на них в России появился целый рынок фудшеринга, то есть сбыта просроченной еды. Правда, делается это все завуалированно и не открыто.

Вместо корма животным — людям на стол

Были времена, когда магазины выбрасывали продукты на свалку. «Раньше мы выносили просрочку за пределы магазина к мусорным контейнерам, эти продукты моментально расхватывали пенсионеры и малоимущие. Сейчас работает совершенно другая схема. Магазины просрочку и испорченные продукты продают как корма для животных фермерам и владельцам приютов через специальные точки», — рассказал грузчик магазина «Перекресток».

«Да, документ, чтобы забрать у нас залежавшиеся продукты, нужен обязательно, просто так отдавать просрочку мы не имеем права, — пояснил менеджер одного из столичных магазинов „Перекресток“ Андрей. — Это может быть доверенность физическому лицу, например, от приюта для животных, в которой прописано, что продукты пойдут на корм животным. Доверенность предоставляют в наш центральный офис, и только затем можно отправляться за продуктами в магазин».

Пути этой еды неисповедимы. На самом деле Интернет буквально наводнен объявлениями о продаже просроченной еды или продуктов и истекающим сроком годности. Такие объявления о продаже просроченной еды (официально для животных) есть, например, на Авито. В соцсетях созданы целые паблики продажи просроченных продуктов или еды с истекающим сроком годности. Например, магазин официально предлагает:

— Фарш «Нежный» из индейки, 450 г (срок годности 03.10.23) — 59 ₽. В наличии 4 шт.

— Чикен ролл с фирменным соусом, 180 г (срок годности 03.10.23) — 31 ₽. В наличии 1 шт.

— Круассан с клубникой, 70 г (срок годности 03.10.23) — 59 ₽. В наличии 4 шт. ЗАМОРОЖЕНО

И так далее. Невысокая цена заставляет закрывать глаза на срок годности…

Кому вся эта еда достается?

…Светлана Петрова — мать двоих маленьких близнецов, Саше и Марусе по 4 года. Растит их Светлана одна, несколько лет назад она потеряла мужа, родственников у нее нет. Светлана рассказывает, что в школе, где она работает, на нее вышел через технических сотрудников некто Петр Владимирович, который предложил ей покупать еду с истекшим сроком годности по низким ценам.

«Он сам приходил и продавал мне продукты из „Магнита“, „Вкусвилл“ и „Перекрестка“. Например, котлеты, которые стоили раньше 400 рублей — за 250, творог, который за 200 — за сто рублей, примерно такой был порядок цен. Я соглашалась, потому что это все же экономия», — рассказала Светлана Петрова.

Мы связались с этим Петром Владимировичем, который начал путаться в показаниях и в конце концов заявил, что предлагал женщина якобы не просроченные продукты.

Криминальный рынок просрочки

Как вообще в магазине можно получить продукты с просрочкой или с истекающим сроком годности? В торговой сети «Перекресток» «НИ» рассказали, что такую еду по специальной сниженной цене могут продать для кормов животным — лицам, которые владеют приютами или фермами и имеют специальные доверенности.

…Людмила — владелец питомника для собак. Документы получила без проблем, и по ним покупает в торговых сетях просроченные продукты.

«„Мираторг», например, за пару дней до истечения срока годности просто списывает продукты, и я забираю для питомника для собак по документам. Не бесплатно: плачу 10-15 рублей за килограмм. Продавать эту еду категорически нельзя, что-то, что остается, я просто раздаю. Например, отдала малоимущей семье ананасы — собаки их не едят. Хлеб отнесла в церковь, там тоже просили для малоимущих. Продукты мне отдает менеджер по ведомости. Так поступают с продуктами в сетях «Чижик», «Вкусивлл», «Лента», «Мираторг», «Перекресток». В соглашении, которое я подписала с торговой сетью, особо оговорено, что я не имею права продукты продавать», — рассказала «НИ» владелец питомника для собак Людмила.

В Фонде защиты городских животных «Накорми» нам подтвердили, что торговые сети продают за символическую цену продукты животным, но подчеркнули: все это неофициально.

«Лучше это не афишировать, потому что все полулегально. Мы действительно платим символическую сумму, покупая просрочку на корм животным, но доступен этот канал не всем. Есть устные договоренности, и деньги мы платим в карман торговым сетям и их представителям», — рассказала руководитель проекта «Накорми» Светлана Дунаевская.

Разумеется, к фонду, который поддерживает городских животных, нет никаких вопросов. Но ведь соответствующие липовые документы делают без труда и те, кто к животным не имеет никакого отношения — для того, чтобы открыть свой бизнес по торговле просроченными продуктами.

«НИ» позвонили по одному из объявлений «Купи-продай просрочку», и покупатель по имени Иван признался честно: «Да, покупаю просроченную еду, что-то отдаю животным, а что-то — на продажу в регионы».

Такой Иван в сетях далеко не один. Он — один из многих, составляющих криминальный рынок торговли просроченной едой. Этот рынок на сегодня фактически никто не контролирует, он живет по своим законам. По законам, которые противоречат и правилам торговли, и здравому смыслу, непригодные для еды продукты перетекают из рук в руки, неся в себе угрозу здоровью сотен людей. И это — несмотря на Закон. Ведь торговля испорченными продуктами в России запрещена. За нее грозит штраф по статье 14.4 КоАП и тюремный срок «за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Но недобросовестных продавцов это не останавливает. Только в прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал около 35 тысяч нарушений. Но перекрыть этот рынок невозможно, поскольку одновременно с ним существует и рынок поддельных документов, выдающий свидетельства лже-фермерам и лже-владельцам приютов для животных.

Чем опасна просроченная еда?

«По поводу просроченных продуктов. Чем дольше они лежат, если мы говорим об овощах и фруктах, тем больше в них простых сахаров, тем меньше витаминов, тем выше уровень выработки инсулина после употребления, тем менее они полезны. Хранить просроченные кисломолочные продукты вообще опасно, сырокопченые с высоким содержанием соли, которая сама по себе консервант, вероятно, можно», — считает онколог Максим Рыков.

«В испорченной еде выделяются токсины и яды, размножаются бактерии, — отмечает гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. — Самые страшные — сальмонеллез и ботулизм, которые приводят к поражению желудочно-кишечного тракта и нервной системы».

Но несмотря на все риски, рынок просроченных продуктов в ближайшее время может получить второе дыхание: депутат Яна Лантратова предложила раздавать еду с истекающим сроком годности пенсионерам бесплатно. Также Госдума рассматривает сейчас возможность отмены НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если реализующие их магазины раздадут их населению бесплатно, сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект с поправками в Налоговый кодекс России.

Похоже, вопрос о пользе и вреде просроченной еды для здоровья отходит на последний план, когда речь идет о прибыли.

Ирина Мишина

Оригинал материала: “Новые Известия”