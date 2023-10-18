 

Социальные сети связаны с зависимостью к вейпам у молодежи

18.10.2023, 18:35, Разное
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С развитием социальных сетей в нашем обществе встал вопрос о влиянии данного явления на молодежь. В последние годы стало очевидно, что социальные сети не только связывают людей между собой, но и оказывают существенное влияние на их поведение и предпочтения.

Одной из таких новых тенденций, получившей масштабное распространение, стала пристрасть молодежи к вейпам. Вейпинг, или использование электронных сигарет, быстро стало популярным среди подростков и молодых людей. Однако интересно отметить, что данное явление не может быть объяснено лишь модными тенденциями и стремлением быть в тренде.

Один из ключевых факторов, обусловивших такую пристрасть к вейпам, связан с использованием социальных сетей. Практически каждый подросток в наше время обеспечен постоянным доступом к интернету и социальным сетям через мобильные устройства. Это приводит к тому, что молодые люди активно участвуют в онлайн-сообществах, где они видят посты, фотографии и видео, которые находятся в прямой связи с использованием вейпов.


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