Вроде бы мама хотела как лучше: Вассерман и другие знаменитые девственники планеты

На днях в Руанде обнаружили 71-летнего девственника — мужчина не просто сторонился интима, но и натурально боялся представительниц прекрасной половины человечества. Причем так, что 50 лет провел в заточении у себя дома. Таких людей с явными отклонениями психики немало, но ведь история знает немало примеров по-настоящему гениальных людей, которые так же осознанно хранили девственность — россиянам из таких наиболее известен Анатолий Вассерман.

Но есть и среди осознанных блюстителей половой чистоты и действительно исторические личности — к примеру, великий физик Исаак Ньютон. Всю свою жизнь он положил на науку, с которой и прожил “рука об руку” 84 года. Его более современный коллега — Никола Тесла, тоже физик, гений и девственник. И был долгожителем! Уверены, что Анатолий Вассерман гордится соседством с такими личностями.

Уже не физик, но тоже великий ученый, философ Иммануил Кант считал секс низменным занятиям, недостойным внимания уважающего себя человека. Фактически вел образ жизни затворника и… прожил 79 лет. Анатолию Вассерману сейчас 70 и, похоже, у него очень хорошие шансы пережить всех нас, ведь он еще в 15 лет дал обет безбрачия.

По словам сексолога Ларисы Никитиной, девственность действительно может быть осознанным выбором, но чаще является следствием психологических проблем, сообщает Пятый канал. Иногда успешный человек с железным здоровьем в полном расцвете сил не живет половой жизнью, например, потому что где-то в подсознании до сих пор не может забыть свою первую любовь. Кто знает, может, Анатолий Вассерман действительно хранит верность однокласснице Лене, в присутствии которой и отрекался от женщин?

Кроме того, воздержание может быть следствием воспитания, когда родители в отношении ребенка оперировали резкими оценочными фразами. Условно говоря, вроде бы мама хотела как лучше: стремилась, чтобы ее сын стал выглядеть более привлекательно, но выбирала для этого неподходящие слова — в итоге это вылилось в то, что человек не может подойти к девушке. Уверены, что Анатолий Вассерман отказался от женщин совершенно по другой причине.