Отвратительно: Гузеева опозорила жениха и невесту на шоу “Давай поженимся!”

Популярная ведущая получила признание народа благодаря своим неповторимым актерским данным и острым высказываниям. Зрителя сложно представить шоу “Давай поженимся” без любимой артистки. Лариса Гузеева является лицом передачи на протяжение пятнадцати лет.

Правда, в последнее время зрители программы стали замечать странности в поведение любимой ведущей. Дело в том, что недавно Лариса Гузеева перепутала сценарий шоу. А незадолго до этой ситуации довела гостью до истерики в эфире.

На днях произошла еще одна неприятная ситуация. В новом выпуске шоу “Давай поженимся” Лариса Гузеева опозорила жениха и невесту. В этот раз гостем программы стал молодой человек, который захотел найти свою вторую половинку. Одна из участниц предложила мужчине станцевать медленный танец во время записи передачи.

Правда, в танцах гость “Давай поженимся!” оказался не силен. Он старательно пробовал почувствовать ритм музыки и закружиться в медленном танце с девушкой, но ничего не получалось. То он идет не в ту сторону, то не так двигается, то смотрит не в глаза партнерши, а под ноги. Ларису Гузееву настолько расстроило зрелище, что она посчитала его отвратительным.

“За пятнадцать лет просто никто так отвратительно не танцевал”, – подметила ведущая.

Ранее “Дни.ру” писали, что Лариса Гузеева на шоу “Давай поженимся!” беспардонно выругалась на глазах у всей России.