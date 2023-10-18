Мнение: Тюрьма за сбор грибов, брежневское сельское хозяйство и наркотическая еда

1. Беспечные грибники теперь могут попасть в тюрьму за сбор неправильных грибов. Ну, теоретически (ссылка):



В России 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса (УК), предусматривающая наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Соответствующие изменения в уголовной закон были подписаны президентом России Владимиром Путиным в апреле 2023 года.

Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.

Специалисты по грибам дают советы грибникам, как не попасть за решётку, а также сомневаются в пользе новой статьи УК для спасения краснокнижных грибов (ссылка):

Грибникам, желающим избежать тюремных сроков, следует хорошо изучить Красную книгу своего региона и не собирать ничего похожего на грибы, которые там описаны. Такой совет дал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский в интервью НСН.

«Поскольку нет ни экспертов, ни методов различия видов, то сотрудники полиции штрафовать будут за все похожее. Нужно учить и смотреть картинки», — заявил он, уточнив, что в Москве к таким грибам относится подберезовик, а в Подмосковье — несколько видов сыроежек.

Миколог добавил, что в Красную книгу России занесены около 30 видов грибов, а в региональных Красных книгах их более 200. При этом, по убеждению Вишневского, нахождение грибов в Красной книге бессмысленно. Ученый объяснил, что сбор плодов с грибницы способствует лучшему распространению и размножению, а запрет на сбор грибов ухудшает ее состояние.

На мой взгляд, не будут сотрудники полиции такой ерундой заниматься, у них и так дел по горло. Если будут, так значит по наводке самих микологов, которые полицейских прямо за рукав к местам браконьерской охоты вести будут: дескать, вот тут краснокнижные грибы растут, а их режут, сделайте что-нибудь! Полицейским интереснее ловить грибников совсем другого рода, если вы понимаете, о чём я.

Так что я бы при сборе грибов больше думал про риск травануться этими самыми грибами. Логика такая: если вы не можете с пяти метров отличить обычный гриб от эпического или легендарного, где гарантия, что вы не наберёте себе случайно полное ведро поганок или мухоморов?

2. Советское сельское хозяйство было обречено на неэффективность. Цитирую (ссылка):



Проблемы в советском сельском хозяйстве в брежневское время носили уже другой, менее трагический, но более идиотский характер.

Государство уже имело возможность не изымать из с/х, а вкладываться в него – и с/х превратилось в какой-то дотационный пылесос, тянувший из бюджета деньги при сомнительной отдаче.

Основная причина тому была не в самом с/х, колхозах и совхозах, а в тупоумной уверенности власти, что розничную цену на ключевые продукты питания надо держать в несколько раз ниже их себестоимости. У нас развитой социализм же, народ в процессе его построения настрадался, пусть хоть поест. Госбюджету от такого было очень плохо.

И хотя госзакупки в колхозах осуществлялись по ценам выше, чем в магазинах (что порождало уникальные возможности подмучивать – купи в магазине дешево, сдай государству дороже, получи премию), закупочные цены все равно оставляли колхозам очень мало сверх потребления – и не давали экономических стимулов расширять производство. Да и вообще крестьянин уже десятилетиями был приучен, что работать в колхозе надо постольку поскольку, а на приусадебном участке – в полную силу. “И что вы мне сделаете?”

Я бы на месте Хрущёва с Брежневым, конечно, на наглое крестьянское «что вы мне сделаете» нашёлся бы, чем ответить. Я бы сказал: «а я тебе разрешу продавать весь урожай по рыночной цене, в 10 раз дороже, чем ты сдаёшь государству. Как тебе такое, колхозник?». Но Хрущёв с Брежневым, увы, сказать такое колхознику не посмели…

3. Американские учёные выяснили, что чрезмерно сладкая, рафинированная или жирная пища вызывает у людей наркотический эффект (ссылка):

Пища с высоким содержанием жиров и сахара вызывает у человека такую же зависимость, как и тяжёлые наркотики. К такому выводу пришла группа учёных под руководством профессора Мичиганского университета Эшли Герхардта. В списке «наркотических» продуктов оказалось и мороженое. <…>

«Комбинация рафинированных углеводов и жиров, часто содержащаяся в ультраобработанных продуктах (UPF), по-видимому, оказывает сверхаддитивный эффект на системы вознаграждения мозга, что может усилить привыкание к этим продуктам», — написали учёные. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.

По словам учёных, ультраобработанные продукты (UPF) вызывают такое же привыкание, как никотин, кокаин или героин. Из 10 человек, которые едят подобную пищу, один становится зависимым. К UPF относят колбасу, мороженое, печенье, безалкогольные напитки, сладкие хлопья и другие продукты. Причём жирная и сладкая пища не просто подсаживает на себя — она приучает мозг ненавидеть более здоровую пищу.

Напомню, более трети американцев страдает от ожирения, около 2/3 имеют избыточный вес. Власти эту проблему побороть не могут: пропаганда здорового образа жизни слабо помогает. Всё зашло настолько далеко, что даже и навязываемый Голливудом и модными журналами 1980-х – 2000-х культ подтянутого мускулистого тела был отвергнут – слишком большое число владельцев независимых СМИ и прочих леваков проголосовали за «бодипозитив».

Потребление вредных продуктов едва ли удастся снизить через нытьё исследователей. Те же китайцы, например, побороли наркотическую зависимость своего народа, навязанную им Западом в ходе Опиумных войн, отнюдь не увещеваниями, а довольно-таки жёсткой борьбой как с наркоторговцами и наркопроизводителями, так и с наркоманами, десятки миллионов которых были подвергнуты принудительному лечению.

Мне кажется, у американцев тоже есть шанс. Властям США нужны экономичные, мало потребляющие американцы. Так что у властей США есть серьёзные мотивы заставить нынешних толстяков есть поменьше, причём налегать не на относительно дорогое мясо, а на что-нибудь побюджетнее, типа кукурузных початков.