 

«Проваливай и забирай свои пылесосы» – активисты НОД протестуют против возможного приезда в Россию чиновника Белого дома Джона Кирби

18.10.2023, 17:33, Разное
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Слухи о попытках американских дипломатов зондировать почву в отношениях с Москвой вызвали возмущение у активистов Национально-освободительного движения.

С особенной яростью НОДовцы обрушились на координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби. Помимо прочего, активисты возмущены попытками представителя СНБ США навязать России бытовую технику по завышенным ценам.

– Это жулик хуже, чем Мавродий (так в оригинале – прим.). Я его пылесосов четыре штуки купил, ещё и кредит взял, – вспоминает один из участников протеста. – Два года тогда на рыбалку не ездил, долги отдавал. Чтобы ноги его здесь не было!.

Его поддержали и другие активисты: они посоветовали Кирби «проваливать и забирать свои пылесосы», а в ином случае пригрозили ядерным арсеналом. Впрочем, некоторые из них допустили, что визит состоится при одобрении президента — в таком случае акции протеста будут немедленно свёрнуты, а при необходимости движение сможет даже организовать митинг в поддержку визита Кирби.

– Президенту виднее, – лаконично прокомментировал такой сценарий лидер НОД депутат Евгений Фёдоров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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