Скандалы: Бабушки-закладчицы

У подмосковных пенсионерок нашли 500 грамм героина

Пенсионерки из подмосковного Раменского ушли в наркобизнес. Они получали оптовые партии наркотиков и расфасовывали их на разовые дозы для дальнейшего распространения через закладки. «Предпринимательниц» задержала полиция. У них нашли более 500 граммов героина.

«Местные жительницы в возрасте 61 года и 67 лет занимались расфасовкой оптовых партий наркотиков на разовые дозы и их дальнейшим распространением через закладки. По местам их жительства и работы стражи правопорядка изъяли три полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом», — сообщили в пресс-службе МВД России.

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Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России, обнаруженное вещество оказалось героином, а масса изъятого — более 500 граммов.

В ходе разбирательств было установлено, что обе пенсионерки работали сообща. Младшая из них наладила сотрудничество с неизвестным куратором, получая инструкции и координаты тайников с оптовыми партиями через мессенджер. Позднее она подключила к незаконному бизнесу свою подругу, но вскоре на их след вышли правоохранители.

Одну из злоумышленницы задержали на рабочем месте — в канализационно-насосной станции в поселке Быково. Здесь же полицейские нашли три полимерных пакета с наркотиками. Вторую подозреваемую задержали на улице Дачной в Раменском. В ее квартире оперативники нашли еще 34 свертка.

Против пенсионерок возбуждены уголовные дела по ст. 30 (Приготовление и покушение на преступление), ст. 228.1 (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Суд отправил задержанных под стражу.

В течение года регулярно появляются сообщения о вовлечении пенсионеров в противоправную деятельность. Нередко они становятся жертвами мошенников, которые под угрозами или предлогом помощи спецслужбам чаще всего требуют поджечь военкомат. Подобные ситуации наблюдались во многих регионах России. В отдельных ситуациях мошенники предварительно выманивают у жертв все деньги, заставляя перевести все сбережения, продать жилье и отправить средства на «безопасный счет», после чего предлагали вернуть часть в обмен на выполнение «задания» для украинских спецслужб.

Александр Куманев

Оригинал материала: “Новые Известия”