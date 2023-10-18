У близнецов не совпадают отпечатки пальцев

Однояйцевые близнецы – это уникальный случай, когда два человека развиваются из одного оплодотворенного яйца и, соответственно, имеют одинаковый генетический материал. И все же, несмотря на идентичность их генотипа, у однояйцевых близнецов не совпадают отпечатки пальцев. Давайте разберемся, почему так происходит.

Формирование отпечатков пальцев начинается во время развития эмбриона. Отпечатки пальцев формируются благодаря давлению и движению пальцев по внутренней стороне материнского утробы. Эти факторы влияют на рост и развитие кожи пальцев, создавая уникальные папиллярные линии и рисунки.

Когда оплодотворенное яйцо делится на две отдельные зародыши, каждый из них начинает развиваться независимо. Это означает, что они находятся в разных позициях в материнской утробе, поэтому давление и движение пальцев на внутренней стороне утробы будет различным для каждого зародыша. Естественные механизмы формирования отпечатков пальцев работают независимо для каждого ребенка.