Иммунолог Ирина Ярцева раскрыла ошибки при лечении простуды

Иммунолог и терапевт Ирина Ярцева раскрывает распространенные ошибки, совершаемые россиянами при лечении простуды. Одной из критических ошибок, согласно врачу, является поддержание активности во время болезни, что препятствует нормальному восстановлению организма.

“Первой и, безусловно, наиболее важной ошибкой, которую совершают люди, является игнорирование симптомов простуды и продолжение нормальной деятельности, включая работу”, — поделилась медицинская экспертка с “Москвой 24”.

Ярцева подчеркивает, что больному человеку необходимы отдых и надлежащий сон, и пренебрежение этими рекомендациями может вызвать затяжное заболевание, замедлить процесс выздоровления или привести к осложнениям. Нередкими последствиями неправильного лечения простуды являются бактериальные инфекции и воспаление легких.

Помимо активной деятельности, экспертка выделяет еще две основные ошибки в лечении простуды: использование различных растворов для обтирания и применение антибиотиков.

Ирина Ярцева предупреждает, что применение водки или уксуса для обтирания людей с высокой температурой опасно из-за токсичности этих продуктов, которые могут проникать через кожу. Что касается антибиотиков, то их применение при ОРВИ бесполезно, поскольку они не предназначены для борьбы с вирусными инфекциями. Ненужное употребление антибиотиков лишь подрывает иммунную систему.