 

Рост китайской экономики в третьем квартале 2023 превзошел ожидания: ВВП вырос на 4,9%

18.10.2023, 17:10, Разное
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В третьем квартале 2023 года ВВП Китая значительно увеличился на 4,9% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, согласно отчету Национального бюро статистики КНР. Это превзошло медианный прогноз аналитиков Refinitiv, который составлял 4,6%.

Следует отметить, что рост экономики Китая заметно ускорился по сравнению со вторым кварталом. С июля по сентябрь ВВП страны вырос на 1,3%, в то время как оценка квартального прироста за апрель—июнь была снижена до 0,5%. В целом, за первые девять месяцев 2023 года ВВП Китая достиг 91,3 трлн юаней ($12,7 трлн), что на 5,2% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Однако, несмотря на ускорение роста ВВП, в китайской экономике продолжают существовать проблемы. Сектор недвижимости, являющийся ключевым для экономики КНР, продолжает переживать затяжной кризис. Инвестиции государства в недвижимость упали на 9,1% в годовом исчислении за квартал, а площадь проданной коммерческой недвижимости сократилась на 7,5%.

Рост экономики поддерживается в первую очередь значительными государственными инвестициями в инфраструктурные проекты и социальные объекты. Банки, контролируемые правительством, выделяют местным властям все больше кредитов. За первые восемь месяцев объем заимствований местными властями вырос на 4,2% по сравнению с прошлым годом и на 59% по сравнению с 2019 годом.

Вопреки ожиданиям замедления мировой экономики из-за снижения темпов роста Китая, ситуация на мировых рынках остается неровной и сложной.


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