“Ей не нужна близость”: что заставило Анисину простить измену Джигурды

Никита Джигурда – один из самых экстравагантных, ярких и страстных мужчин российского шоу-бизнеса. Так же можно охарактеризовать его брак со знаменитой спортсменкой Мариной Анисиной. Олимпийская чемпионка в танцах на льду и скандально известный артист поженились в 2008 году, но с тех пор не раз расставались и выясняли отношения на публике. Впрочем, до окончательного разрыва дело так и не дошло. А ведь недавно Марина Анисина буквально поймала Никиту Джигурду на неверности…

Несколько дней назад СМИ удалось выяснить, что спортсменка уличила мужа в измене. Однако, как писали “Дни.ру” ранее, тот обвинил в этом дурном поступке своего директора. Певец заявил, что сотрудник свел его с дамой хитростью. В итоге пара не только уволила директора, но и собралась подавать на него в суд за другие деяния.

Многих в этой истории удивляет не столько сам факт скандала, сколько то, что Марина Анисина простила мужу неверность. В беседе с порталом “Страсти” психолог Инна Мирная объяснила, что заставило фигуристку так поступить. По мнению эксперта, всему виной детская травма, связанная с уходом из семьи отца спортсменки.

Марина Анисина не скрывает, что ей было нелегко расти без общения с родителем. Однако, как считает специалист, она извлекла из этого опыта не совсем правильный вывод. Вместо того чтобы найти опору в себе, спортсменка, по словам психолога, зациклилась на своих детских обидах. Поэтому, убеждена эксперт, сейчас ей нелегко создать здоровый союз.

По мнению Мирной, Анисина не нуждается в близком контакте с мужем. Специалист напомнила, что супруги часто жили на две страны. Однако романтичный Никита Джигурда смог подарить фигуристке те заботу и внимание, которых ей не хватало в детстве. При этом в силу особенностей характера Марина Анисина может закрыть глаза на неверность.

“Ей не нужна духовная близость. Анисина вполне может прощать измены. Наличие других женщин, возможно, не играет для нее никакой роли”, – заключила психолог.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Никита Джигурда раскрыл содержимое интимной переписки с Мариной Анисиной.