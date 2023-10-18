Fox News – «Так держать, Джо!» — из-за решений администрации Байдена США оказались в состоянии кризиса

В администрации Байдена работают «несерьёзные люди», которые не имеют никакого реального плана, кроме, возможно, стремления ослабить Америку, сказала ведущая Fox News Лора Ингрэм. По её словам, команда Байдена устроила войну против энергетической независимости США, предоставив в этом вопросе все карты России, Ирану, Саудовской Аравии и Венесуэле и отправив Соединённые Штаты в состояние кризиса.

Что касается России, министр иностранных дел Литвы заявил, что РФ сильно заинтересована в продлении конфликта в Израиле, насколько это возможно. Он назвал это крупной победой русских в тактическом плане с целью отвлечь внимание Америки.

Сейчас наш Пентагон слышит это и говорит, что у них есть возможность делать это одновременно. Да неужели? Украина, Ближний Восток? А что если Китай решит напасть на Тайвань. Три дела одновременно при таком-то главнокомандующем?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Отрицание существования трансгендеров, попытки заткнуть рот учителям, запрет книг… Радикальные республиканцы движения MAGA (Make America Great Again — «Вернём Америке былое величие». — ИноТВ) пытаются свести на нет, по сути, каждый элемент достигнутого нами прогресса.

Не забывайте: для него крупная угроза — это MAGA-республиканцы. И если Байден действительно верит в то, что он говорит о половине страны, — расисты, противники трансгендеров, ужасные люди, — то откуда у Америки будет право заявлять о моральном превосходстве за рубежом?

Разумеется, в администрации работают несерьёзные люди. Они бредут от кризиса к кризису без реального плана, за исключением, возможно, стремления ослабить Америку. Правда заключается в том, что команда Байдена пошла войной на нашу энергетическую независимость. Затем он опустошил наши стратегические запасы нефти, чтобы помочь демократам на промежуточных выборах, что сейчас напрямую ставит нас под угрозу, поскольку мы в состоянии кризиса. Теперь наши резервы на минимальном за 40 лет уровне, что предоставляет все карты России, саудовцам, иранцам и венесуэльцам. Так держать, Джо!

С учётом всего этого, кому-то придётся объяснить мне, почему мы внезапно должны доверить им решение ещё более сложных вызовов? В этом и кроется сторона вопроса.

Дата публикации 17 октября 2023 года.

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