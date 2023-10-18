Мнение: Почему Россия не переходит на латиницу

Читатель Саша из Лондона спрашивает, зачем Россия держится за кириллицу. И действительно: переключаться с раскладки на раскладку утомительно, при этом огромное количество компьютерных ошибок связано с тем, что где-то ввели русскую букву вместо латинской, или наоборот.

Согласно легенде, название «1С» расшифровывается как «одна секунда, и любой отчёт готов». При основании фирмы думали, что у названия «1С» есть два плюса — цифра «1» гарантирует, что фирма будет стоять в самом верху всех алфавитных списков, а буква «С» одинаково читается и на русском, и на английском.

Позже выяснилось, что это не плюсы. Переменные, которые начинаются с цифр, в большей части языков программирования запрещены. Сортировка по алфавиту иногда ставит цифры в начало, а иногда — в конец перечней. Самое же худшее, что русская «С» неотличима внешне от английской «C», из-за чего регулярно возникает путаница. С точки зрения современного программиста, лучше бы корпорацию назвали в своё время «ААГ». Тогда проблем с цифрой в начале слова не было бы, а буква «Г/G», позволяла бы легко определить, кириллицей или латиницей название напечатано.

В общем, перевод русского языка на латиницу был бы с чисто технической точки зрения гораздо практичнее, в какую область ни ткни — хоть в языки программирования, хоть в автомобильные номера.

Вместе с тем, такая «практичность» обернулась бы настоящим безумием, так как вся наша жизнь строится на том, что мы непрактичны.

С точки зрения предельного практичного мыслителя, человек — больное и жалкое существо, чья жизнь представляет собой суетливую череду бессмысленных страданий и мелких порочных удовольствий. Такая жизнь имеет отрицательную ценность, нет никакого смысла её продолжать. Поэтому самое разумное с точки зрения сугубого практика — немедленно пойти к ближайшей осине и совершить на ней роскомнадзор. Русская классика полна «мудрецами», которые начинают с отрицания Бога и отрицания человеческой морали, а заканчивают позорными неисправимыми ошибками.

Если мы говорим о циниках менее умных или, если угодно, менее смелых, то они эту дорогу проходят только частично. Флаг Отечества для них — всего лишь «тряпка на палочке», инвалиды с пенсионерами — «ненужный балласт», срамная гимнастика с собакой — «самовыражение». Однако душевные силы для жизни в таком животно-эгоистичном режиме есть у немногих, обычно самых простецки устроенных людей. Эти «дети природы» в погоне за телесными удовольствиями обычно быстро скатываются или в ежедневное употребление психоактивных веществ, или в прямой криминал. Большая же часть идейных циников выбирает себе какой-нибудь заменитель нормальной человеческой морали — слепое следование за «текущей штукой» из западных СМИ, например.

Токсичная смесь из цинизма и фанатизма отравляет робкие головы своих носителей: сегодня он протестует против строительства церкви, так как «Гагарин в космос летал, а Бога не видел», завтра он с той же гневной обидой выступает на стороне Израиля против Палестины. Хотя, казалось бы, если Бога нет, если флаг ничего не значит, если все люди одинаковые, так какая же тогда разница, кто конкретно будет населять Голанские высоты или даже Иерусалим?

Далеко не все могут держать эти противоречия в голове, сохраняя при этом более-менее трезвый рассудок. Тараканы с палец размером и абонемент в ПНД — типичные признаки «рациональных» особей, подписанных на «Дождь медуз» или «Красный гудок». Однако даже тем, кто кое-как держит свою флягу в порядке, не впадая в естественную для циников депрессию, позавидовать сложно. Круг общения идейных нигилистов или космополитов состоит из такого же отребья, поэтому они редко могут рассчитывать на крепкие отношения даже с самыми близкими им людьми. В самом деле, если можно отказаться от своей страны ради моды или выгоды, почему нельзя отказаться от своих родителей? Если подавлять срамные желания преступно, как утверждают радужные идеологи, зачем же тогда хранить супружескую верность? Если презирать радугу — варварство, а быть трансформером — нормально, как объяснить ребёнку, что нож хирурга может не только лечить? В рамках примитивной логики «рационалов» ответов на эти вопросы нет…

Вернёмся к кириллице. Наверное, можно найти аргументы за сохранение кириллицы в России. К примеру, переход на алфавит врага во время войны стал бы выстрелом в ногу, уничтожением собственной репутации. Опять-таки, Запад сейчас — «дурная компания», от которой, как убедительно доказывают нам примеры Украины и Израиля, следует держаться как можно дальше.

Однако рациональные причины в вопросе защиты кириллицы второстепенны. У здорового общества всегда есть правила иррациональные. К примеру, животных можно есть, а с людьми можно спать, но не наоборот, а собаки вообще в привилегированном положении — они даже и повару на стол не попадают. Где здесь логика? Почему актёр Панин неправ?

А нет здесь логики. Это база, основа. Мы — русские, у нас есть наши традиционные ценности. В частности, в перечне наших ценностей есть правила: мы спим с людьми противоположного пола, и мы пишем русские тексты на кириллице. Кто-то считает это недостаточно рациональным? Его проблемы. Я даже спорить не буду, так как я знаю, что я прав.