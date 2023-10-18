Скандалы: ЖКХ готовится к массовым банкротствам

Должников станет больше, а коммунальная мафия – богаче

Запланированное на 2024 год увеличение совокупного платежа населения за коммунальные услуги на 9,8 процента может обострить кризис в сфере ЖКХ. Индексация не устранит его главные причины – рост задолженности, нехватку рабочих рук и коррупционность финансовых схем. Ситуацию усугубит упрощение порядка банкротства управляющих компаний, большинство из которых уже находится на грани неплатёжеспособности. Эксперты говорят о необходимости коренной реформы сферы, но власть к ней не готова.

В конце сентября Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития России, согласно которому с 1 июля 2024 года совокупный платёж граждан за коммунальные услуги повысится на 9,8 процента. Глава ведомства Максим Решетников сообщил, что такая индексация необходима, поскольку происходит отставание роста тарифов от инфляции. По его словам, жилищно-коммунальное хозяйство «недополучает ресурсы», а не испытывает недофинансирование из бюджета.

«Мы понимаем, что от отрасли зависят и население, и малый бизнес, и бюджетная сфера, и экономика в целом, поэтому важно, чтобы отрасль получала, скажем так, разумные экономически достаточные ресурсы, чтобы развиваться», – заметил он.

С 2021 года совокупный платёж россиян за коммунальные услуги поднялся на 17 процентов. В июле 2021 года тарифы повысились на 4 процента.

В 2022-м они увеличивались дважды: с 1 июля – на 4 процента, с 1 декабря – на 9 процентов. Из-за этого в 2023 году действовал мораторий на индексацию. Инфляция по итогам 2021 года составила 8,39 процента, по итогам 2022-го – 11,94 процента. В 2023 году, по прогнозу Банка России, она будет доходить до 6–7 процентов.

Суммарная инфляция за 2021–2022 годы – 20,33 процента, что уже на 3,3 процента больше, чем рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С учётом 2023 года индексация отстанет от инфляции примерно на 10 процентов, что подтверждает заявление министра экономического развития РФ. По мнению специалистов, попытка властей в очередной раз залатать дыры в комплексе проблем ЖКХ за счёт населения поставит рынок на грань краха.

Ежегодное повышение тарифов руководство страны всегда объясняло подъёмом цен на топливно-энергетические ресурсы, привязанным к инфляции, и необходимостью регулярно модернизировать ЖКХ для снижения числа аварий и обеспечения населения качественными услугами.

Однако специалисты всё это время утверждали, что за счёт коммунальных платежей, даже постоянно индексируемых, провести модернизацию невозможно. Как отмечают аналитики, грядущее увеличение тарифов позволит разве что поддержать отрасль в текущем – кризисном – состоянии, но не спасёт от проблем, которые начали возникать как результат событий 2020–2023 годов.

Наглядное тому подтверждение – увеличение задолженности населения за коммунальные услуги.

По сведениям Росстата, в первом квартале 2023 года её размер составил почти 900 млрд рублей – абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Для сравнения: в первом квартале 2022 года долг россиян за услуги ЖКХ чуть превышал 804 млрд рублей, в первом квартале 2021-го он доходил до 747 млрд рублей.

Общий прирост задолженности в период 2021–2022 годов составил 128,6 млрд рублей, или 17,2 процента, что совпадает по процентному увеличению с показателями индексации тарифов. По итогам 2023 года темпы роста задолженности могут впервые кратно превысить скорость увеличения тарифов, считает лидер общероссийского движения «Народный жилищный инспектор» Сергей Креков. С его точки зрения, сложившееся положение свидетельствует о системном кризисе в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

– На низких темпах индексации тарифов взаимосвязь с ростом задолженности не так заметна, но чем сильнее мы будем разгоняться, тем очевиднее она будет становиться. Как только поднимем в очередной раз тарифы, резко увеличится доля неплатежей. Это бег по кругу, – комментирует эксперт «Октагону».

Неплатежи населения неизбежно сказываются на работе всей системы ЖКХ и, в частности, на деятельности управляющих компаний. Только в Санкт-Петербурге из 34 управляющих организаций, подконтрольных жилищному комитету администрации города, 32 проявляют признаки банкротства, установленные действующим законодательством. На эти данные сослалось Законодательное собрание Санкт-Петербурга, внося на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который предлагает «минимизировать риски привлечения к субсидиарной ответственности» руководства управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Одновременно с этим предлагается установить, что для признания должника банкротом его задолженность должна удовлетворять двум условиям: во-первых, превышать сумму, закреплённую на сегодняшний день в законе, и во-вторых, превосходить средний размер выручки предприятия за два месяца.

По убеждению Сергея Крекова, принятие этого законопроекта усложнит ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве.

– Фактически вся отрасль готовится объявить себя банкротом. Единственный сдерживающий фактор сейчас – субсидиарная ответственность директоров и акционеров. Если её убрать, то велик риск, что компании будут наращивать долговую массу, пока поставщики ресурсов не пойдут в суды. При этом поставщики ресурсов, получая нулевые платежи, будут снижать генерацию, начнётся сокращение производств, их остановка, – поясняет собеседник издания.

Пока обстановка стабильна, говорит он, ещё можно «заставить людей платить» за услуги ЖКХ. Как только начнётся массовое банкротство на рынке, за ним последует каскадный сбой, который грозит негативно отразиться на экономике страны.

Индексация тарифов не приведёт к развитию и модернизации сферы ЖКХ, утверждает председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Константин Крохин. По его словам, модернизация происходит и должна происходить за счёт целевого финансирования со стороны государства, инвестиционных проектов и государственно-частного партнёрства.

Сегодняшний тариф – это «поддержание штанов» – финансирование, которого достаточно для подготовки к отопительному периоду, текущего ремонта и выплаты зарплат. Для сохранения этих функций повышение тарифа не требуется, уверяет эксперт, но оно необходимо производителям ресурсов.

– Ещё в 2020 году тарифы можно было не повышать – наша страна сама производит все ресурсы: и электричество, и тепло, и воду. Когда закрылись иностранные рынки, у нас образовался избыток газа и нефти, и это могло использоваться на внутреннем, чтобы не повышать цены. Но этого не произошло, что понятно: за газом и нефтью стоят бенефициары, которые хотят зарабатывать. Нефтегазовым корпорациям необходимо компенсировать убытки, которые произошли из-за сокращения экспорта, и они зарабатывают на внутреннем рынке, – объясняет Константин Крохин.

В то же время, продолжает он, в отрасли действительно наблюдается кризис. Он ярко проявляется в оттоке работников – как непрестижных профессий (дворники и уборщицы), так и требующих особых навыков (сантехники и электрики).

Причина заключается в неверной организации работы в жилищно-коммунальном хозяйстве – ставке на мигрантов и криминализации отрасли в этом направлении.

– Организованный завоз мигрантов происходит зачастую по нелегальным, преступным каналам. Лоббистами криминального бизнеса являются госструктуры и те чиновники, кто говорит о нехватке рабочей силы и необходимости завоза мигрантов. Де-факто это подтверждено заявлениями МВД о том, что сегодняшняя система получения мигрантами документов без знания языка и профессиональной подготовки приводит к получению некачественной, безропотной рабочей силы, легко поддающейся влиянию экстремистов и соглашению участвовать в любых противозаконных схемах, – рассказывает эксперт.

Он обращает внимание на то, что на протяжении последних лет заинтересованным в обогащении лицам удавалось за счёт мигрантов «складывать в карман» больше половины средств, предназначенных для выплаты зарплаты работникам ЖКХ. Например, зачастую из 70 тыс. рублей, составляющих зарплату дворника в Москве, выдаётся на руки лишь 28–30 тыс.

– Из 25 тысяч расчётного количества дворников в Москве 30 тысяч рублей присваивается коммунальной мафией – это порядка 9 млрд рублей в год. Если отнять эти деньги у коммунальной мафии, то и ситуация на рынке ЖКХ улучшится. Но это политическое решение, – подчёркивает Константин Крохин.

«ЖКХ – дойная корова для коррумпированных чиновников среднего звена, нечестных правоохранителей. Необходимо изменить подход и решить, чего мы хотим добиться от нашей экономики. Если чего-то хорошего, то старая парадигма развития – “зарабатывать здесь на ренте и отправлять на Запад” – уже не работает», Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства

Ставка на иностранную рабочую силу дала сбой с началом пандемии, когда получили развитие курьерская служба и такси, где можно зарабатывать в два-три раза больше, чем в жилищно-коммунальном хозяйстве. Приезжие сменили работу, а после завершения пандемии в отрасль они не вернулись, вследствие чего в отношении ряда профессий возник дефицит. Усугубился он с началом мобилизации – возникла нехватка сотрудников в сфере охраны, а затем и технического персонала. С падением курса рубля интерес мигрантов к работе в России снизился ещё больше.

Чтобы справиться с кадровым кризисом в сфере ЖКХ, требуется развивать собственные трудовые ресурсы, систему профессионального обучения – техникумы и училища, – создавать слой рабочих специальностей, увеличивать механизацию труда.

– Надо изыскивать внутренние ресурсы страны, повышать престиж профессии, в том числе повышая реальную зарплату, – полагает Константин Крохин.

Для насыщения отрасли финансами и обеспечения её стабильного развития необходимы демонополизация и децентрализация, а главное, необходимо «вернуть то, что незаконно, криминально изымается коммунальной мафией», добавляет собеседник.

Однако власть не демонстрирует готовности к структурным реформам сферы. Такой вывод можно сделать исходя из проекта бюджета на предстоящие три года. Согласно документу, финансирование жилищно-коммунального хозяйства вырастет лишь на 2,8 процента (до 881 млрд рублей), а в 2025 году сократится более чем на 40 процентов (до 506,7 млрд рублей).

Фото: Скандалы.ру

Анна Котолуп

Оригинал материала: “Октагон”