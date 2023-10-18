 

ЦАГИ испытывал импортную заменуSJ-100, оснащенную новыми пилонами двигателя

18.10.2023, 16:12, Разное
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В Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) успешно были проведены испытания модели самолета SJ-100 с новыми импортозамещенными пилонами двигателя. Этот момент имеет особое значение, так как позволяет не только укрепить отечественную авиационную промышленность, но и продемонстрировать ее конкурентоспособность на мировом рынке.

Одной из ключевых характеристик этого модернизированного самолета является использование новых пилонов двигателя, разработанных внутри страны. Это революционное решение обеспечивает оптимальную работу двигателей, а также улучшает эффективность всей конструкции самолета.

Испытания модели SJ-100 с импортозамещенными пилонами двигателя проводились в специально оборудованной аэродинамической трубе ЦАГИ, и результаты этих испытаний оказались весьма обнадеживающими. Новые пилоны двигателя демонстрируют высокую прочность и надежность, а также способность эффективно управлять подачей воздуха к двигателям, что существенно повышает аэродинамические характеристики самолета.


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