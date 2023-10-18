 

Насекомые и перхоть не страшат – SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов

18.10.2023, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если говорить про российских исполнителей, которые в разное время носил дредлоки или попросту дреды, то вспоминаются Децл, Филипп Киркоров и Элджей. SHAMAN с ними проходил недолго.

“По дредам я не только не скучаю, но даже радуюсь, что избавился и облегчил тем самым себе жизнь, – признался исполнитель. – В первую очередь, мне стало без них проще спать. Ведь до этого приходилось долго привыкать спать на этих жестких веревочках. Избавиться от этих мучений я захотел сам”.

Запоминающиеся длинные дреды, которые были у SHAMANа, – это спутанные в локоны собственные волосы. Такие встречаются на протяжении веков у различных народов и культур в разных уголках мира. Но подобное плетение может оказаться большим стрессом для головы, может появиться перхоть и завестись насекомые. SHAMAN от этих проблем теперь далеко.

Он заметил, что любит эксперименты – в музыке, и в стиле. Поэтому в разное время носил каре, японский хвостик, длинную косую челку, длинные волосы, короткий ежик и даже был успел побывать лысым. Но сегодня нашел идеальный образ, чему очень рад. И пока планирует на этом остановиться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / «Проваливай и забирай свои пылесосы» – активисты НОД протестуют против возможного приезда в Россию чиновника Белого дома Джона Кирби

18.10 / Скандалы: Бабушки-закладчицы

18.10 / У близнецов не совпадают отпечатки пальцев

18.10 / Иммунолог Ирина Ярцева раскрыла ошибки при лечении простуды

18.10 / Рост китайской экономики в третьем квартале 2023 превзошел ожидания: ВВП вырос на 4,9%

18.10 / Мнение: Почему Россия не переходит на латиницу

18.10 / Скандалы: ЖКХ готовится к массовым банкротствам

18.10 / ЦАГИ испытывал импортную заменуSJ-100, оснащенную новыми пилонами двигателя

18.10 / Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме

18.10 / Экс-гендиректор «Яндекса» получила повестку о мобилизации в ЦАХАЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика