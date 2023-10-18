 

Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме

18.10.2023, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Слава к певцу пришла после того, как он выпустил песню “Ждет тебя грузин”. Хит дал артисту возможность получить признание народа. Он неоднократно признавался, что его творческий путь был по-настоящему тернистым. Долгое время Сосо Павлиашвили писал свою музыку в подвале и лишь только через несколько лет смог добиться успеха.

В молодости популярный исполнитель был настоящим сердцеедом. Многие женщины мечтали, чтобы Сосо Павлиашвили обратил на них свое внимание. Сам певец хвастался своим статусом и рассказывал, что тогда у него было более тысячи любовниц.

Стоит отметить, что несмотря на большие успехи в живописи, популярный исполнитель все-таки решил связать свою жизнь с музыкой. О своем решение он, к слову, ни разу не пожалел. А песни на патриотическую тематику стали неотъемлемой частью его творчества.

В интервью с Пятым каналом Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме. По мнению артиста, чувство любви к Родине и лирика являются одними из основных тем в его творчестве. Кроме того, певец отметил, что положительно относится к молодым исполнителям, которые пишут песни на патриотическую тематику.

“Из таких моментов создается наша счастливая старость, когда тебе не стыдно за свое содеянное, когда твои дети гордятся тобой. И не имеет значения, какого ты ранга певец или певица”, – поделился Сосо Павлиашвили.

Ранее “Дни.ру” писали, что женатый Сосо Павлиашвили обрел счастье с другой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / «Проваливай и забирай свои пылесосы» – активисты НОД протестуют против возможного приезда в Россию чиновника Белого дома Джона Кирби

18.10 / Скандалы: Бабушки-закладчицы

18.10 / У близнецов не совпадают отпечатки пальцев

18.10 / Иммунолог Ирина Ярцева раскрыла ошибки при лечении простуды

18.10 / Рост китайской экономики в третьем квартале 2023 превзошел ожидания: ВВП вырос на 4,9%

18.10 / Мнение: Почему Россия не переходит на латиницу

18.10 / Скандалы: ЖКХ готовится к массовым банкротствам

18.10 / ЦАГИ испытывал импортную заменуSJ-100, оснащенную новыми пилонами двигателя

18.10 / Насекомые и перхоть не страшат – SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов

18.10 / Экс-гендиректор «Яндекса» получила повестку о мобилизации в ЦАХАЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика