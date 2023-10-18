 

Экс-гендиректор «Яндекса» получила повестку о мобилизации в ЦАХАЛ

18.10.2023, 15:33, Разное
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Покинувшая пост генерального директора «Яндекса» Елена Бунина сообщила о своей мобилизации в Вооружённые силы Израиля.

В своём посте в Facebook (принадлежит экстремистской компании Meta) она заявила, что с гордостью будет защищать свою Родину от врагов.

Бунина опубликовала фотографию повестки, а также себя в военной форме на фоне флага Израиля. После двухнедельных курсов она будет служить оператором станкового пулемёта на границе с Сектором Газа. Бизнесвуман подчеркнула: явиться на военную службу по мобилизации в непростой час для страны – долг каждого ответственного гражданина.

Также она выказала уверенность, что расположенные в Палестине биолаборатории представляют угрозу для израильтян, и поэтому проведение против них военной операции полностью отвечает национальным интересам Израиля.

– Так должен поступить каждый ответственный гражданин, когда его Родина в беде, – говорит Бунина. – У нас тут есть некоторое количество трусов, лицемерно уехавших в Европу после начала спецоперации в Газе. Могу только плюнуть им в лицо при встрече. Они не граждане и не люди. Если это артисты, то им больше нельзя давать выступать в Иерусалиме и Тель-Авиве, а если это какие-нибудь наши бывшие политики – то это фактически признание их работы на вражеские страны против Израиля. История заклеймит их позором и проклянёт их имена.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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