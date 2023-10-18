Мнение: Изуверство?

Это чудовищное преступление. В результате попадания ракеты в больницу Аль-Ахли в секторе Газа погибли около 800 человек.

ХАМАС обвиняет Израиль в ракетном ударе. Израиль выдвинул версию, что это ракета, выпущенная ХАМАС по Израилю, изменила траекторию и упала на больницу.

Об этой трагедии сегодня говорят все.

Даже президент России высказался.

Но я не стал бы исключать версию, что в больницу попали и израильская ракета, и ракета ХАМАС, отклонившаяся от заданной траектории. Но что бы установить истину, необходимо перемирие, нужно быстро создать международную комиссию по расследованию трагедии и направить ее в район больницы.

Но пока не видно предпосылок , что такая комиссия будет создана. Похоже, что ни Израилю, ни ХАМАС истина не нужна.

Если это не изуверство, что это такое?

Фотография отсюда

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