 

Мнение: Изуверство?

18.10.2023, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это чудовищное преступление. В результате попадания ракеты в больницу Аль-Ахли в секторе Газа погибли около 800 человек.

ХАМАС обвиняет Израиль в ракетном ударе. Израиль выдвинул версию, что это ракета, выпущенная ХАМАС по Израилю, изменила траекторию и упала на больницу.

Об этой трагедии сегодня говорят все.

Даже президент России высказался.

Но я не стал бы исключать версию, что в больницу попали и израильская ракета, и ракета ХАМАС, отклонившаяся от заданной траектории. Но что бы установить истину, необходимо  перемирие,  нужно быстро  создать международную комиссию по расследованию трагедии и направить ее в район больницы.

Но пока не видно предпосылок , что такая комиссия будет создана. Похоже, что ни Израилю, ни ХАМАС истина не нужна.

Если это не изуверство, что это такое?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / «Проваливай и забирай свои пылесосы» – активисты НОД протестуют против возможного приезда в Россию чиновника Белого дома Джона Кирби

18.10 / Скандалы: Бабушки-закладчицы

18.10 / У близнецов не совпадают отпечатки пальцев

18.10 / Иммунолог Ирина Ярцева раскрыла ошибки при лечении простуды

18.10 / Рост китайской экономики в третьем квартале 2023 превзошел ожидания: ВВП вырос на 4,9%

18.10 / Мнение: Почему Россия не переходит на латиницу

18.10 / Скандалы: ЖКХ готовится к массовым банкротствам

18.10 / ЦАГИ испытывал импортную заменуSJ-100, оснащенную новыми пилонами двигателя

18.10 / Насекомые и перхоть не страшат – SHAMAN назвал главную причину избавления от дредов

18.10 / Не стыдно: Сосо Павлиашвили высказался о патриотизме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика